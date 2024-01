Disney Tahtını Universal’a Kaptırdı, 2024’te Geri Alabilecek mi?

Disney, Marvel filmleri ile yıllardır gişede büyük başarı elde etmiş ve zirvede oturuyordu. 2023 yılında yayımlanan Marvel filmlerinde istediği başarıyı yakalamayan Disney, Universal’ın Super Mario Bros. ve Oppenheimer filmlerinde elde etti başarının altında kaldı. Böylece Disney tahtını Universal’a kaptırdı, acaba 2024’te geri alabilecek mi?

Disney Tahtını Universal’a Kaptırdı, 2024’te Liderliğe Kim Geçecek?

Örümcek Adam, X-Men, Hulk, Kaptan Amerika gibi Marvel filmlerine duyulan yoğun ilgi uzun yıllardır Disney’in gişede zirvede tutuyordu. Ezeli rakip olan Universal ise ikinci sırada idi. Süper kahraman filmlerinin başarısı Disney ile rakipleri arasında büyük fark oluşturmuştu. Ancak 2023 yılında Marvel filmleri beklenen etkiyi yaratmadı; izleyici filmlere yeterince ilgi göstermedi ve neticesinde ise Disney gişede geriledi. Halbuki Marvel filmleri Disney’in yıkılmaz kalesi olarak görülüyordu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Disney filmleri eskisi kadar ilgi görmezken Universal da başarılı yapımlara imza attı. Özellikle Super Mario Bros. gişede büyük başarı elde etti. Keza Oppenheimer da yine gişe yapan filmlerden biri oldu. Universal’ın başarılı yapımları ile Disney’in ilgi görmeyen yapımları birleşince Universal büyük bir avantaj elde etmiş oldu ve Disney’in 2016 yılından bu yanda oturduğu zirvedeki koltuğu devraldı. Universial, 2023 yılının filmleri en çok gişe yapan stüdyosu olarak başarılı bir dönem geçirdi.

2023 yılında Disney Stüdyoları 4,83 milyar dolar hasılat elde ederken Universal ise 4,91 milyar dolar ile yılı kapadı. Disney’in hasılat rakamı aslında elbette çok yüksek ancak filmlerin maliyetini hesaplamadan bu hasılatı kazanç olarak değerlendirmek oldukça yanlış olur. Disney filmleri, maliyeti çok yüksek filmler olduğundan, stüdyo 4,83 milyar dolar hasılat yapmış da olsa 2023’ü zararla kapattı. 1923 yılında kurulan Disney’e 100. yılı uğurlu gelmedi ve yılı büyük kayıpla kapadı.

Universal’ın 4,91 milyar dolarlık hasılat yapmasında da Super Mario Bros. ve Oppenheimer’ın katkısı büyük oldu. Super Mario Bros. 1,36 milyar dolarlık gişe yaparken Oppenheimer ise 952 milyon dolarlık hasılat kaydetti. Aslında Oppenheimer’dan böyle bir performans beklenmiyordu çünkü filmin uzun bir biyofilm olması hem de bir bölümünün siyah beyaz olmasının izleyiciyi sıkabileceği düşünülüyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı ve filmin gişesi beklenenden yüksek oldu. Barbie filmi ile aynı zamanlarda vizyona girmesinin de Oppenheimer’ın hasılat başarısında etkisi olduğu düşünülmekte.

Disney 2024’te Tahtını Geri Alabilecek mi?

2023’te yaşadığı hezimetten sonra Disney’in 2024 yılında yeniden zirveye oturup oturamayacağı merak ediliyor. Marvel filmlerindeki başarısızlığın ardından şirket gelecek planlarını değiştirdi ve 2024 yılı için farklı stratejiler planladı. Bu kapsamda stüdyo, 2024 yılını yalnızca bir Marvel filmi ile geçecek: Deadpool 3.

Strateji değişikliği ile 2024 takvimine, Kingdom of the Planet of the Apes, Mufasa: Lion King ve Inside Out 2 gibi filmleri alan Disney, bu filmlerden yüksek gişe bekliyor. Ancak Marvel’in o eski hasılat rakamlarına bu filmlerle ulaşılabilecek mi, bekleyip göreceğiz. Disney’in stratejisinin yanı sıra elbette diğer film stüdyolarının planları da önem arz ediyor. Universal bu filmlerin karşısına hangi yapımları koyacak henüz belli değil. Bakalım 2024’ün zirvesi kimin olacak.