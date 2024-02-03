Disney+’da Yeni Dönem Başlıyor, Hesap Paylaşımı Durdurulacak

Disney’in online içerik izleme hizmeti Disney+ (Disney Plus), tıpkı Netflix gibi birtakım kısıtlamalar yapmaya başlıyor. Aynı evde bulunan kişiler hariç, Disney Plus hesap paylaşımını engellemeye yönelik adım atan şirket, ortak hesap kullanımına bir son verecek.14 Mart’ta Disney+’da yeni dönem başlıyor, işte detaylar…

Disney+’da Artık Hesap Paylaşımı Yapılamayacak

2022 yılının Haziran ayında ülkemizde hizmet vermeye başlayan The Walt Disney Company’nin sunduğu Disney Plus, ülkemizde faaliyette bulunan dijital akış abonelik servisinden biridir. Son dönemde dijital akış servislerinin sayısı artmaya başladı ve bunlar arasında öne çıkanlar; Netflix, Disney+, Prime Video ve HBO Max şeklinde sıralanabilir.

Dijital dizi ve yayın izleme platformlarının hepsinde farklı ve güzel yapımlar mevcut. Hal böyle olunca hepsinden abonelik satın almak biraz pahalıya mal oluyor. Kullanıcı da tüm platformların hizmetlerinden faydalanmak için eş, dost, arkadaşlarla ortak hesap sahibi olma yolunda ilerliyor. Böylece hem tüm platformlardaki istediği yapımları izleyebiliyor hem de daha ucuza mal etmiş oluyor. Ancak artık bu dönem sona eriyor.

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Disney Plus, aynı evde yaşayanlar hariç olmak üzere hesap paylaşımına bir kısıtlama getiriyor. Bu kısıtlama neticesinde artık hesap sahipleri şifrelerini başkaları ile paylaşamayacak. Kural ihlali yaparak şifresini paylaşmaya devam edenlerle ilgili ise hesap durdurma, erişim kısıtlama gibi birtakım yaptırımlar söz konusu olacak. Bununla birlikte, aynı evde yaşayan kişilerle şifre paylaşımı yapılmaya devam edilecek.

Bir hesabı birden fazla kişinin kullanıyor olması şirketin yeterince kar edememesine ya da zarar etmesine sebep olmakta. 2019 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Disney Plus, açıkladığı rakamlara göre 11 milyar dolar zarar etmiş durumda. Bu zararın sebebinin ise hesap paylaşımı olduğu düşünülüyor ve bunun için önlemler alınıyor.

Disney Plus Şifre Paylaşımı Ne Zaman Durdurulacak?

Disney+ şifre paylaşımı durdurma kararı alacağı aslında biliniyordu, konuyla ilgili söylemler çıkmıştı. Ancak şirketin kullanıcılara, bahse konu kısıtlama kararını mail olarak yollaması, konuyu yeniden gündeme getirdi. Disney’in 14 Mart 2024 tarihinde şifre paylaşımını durduracağı açıklanıyor.

Ancak bu tarih global çapta mı uygulanacak, yoksa ülkemizde farklı mı uygulanacak henüz net değil. Disney bu konu hakkında abonelerine detaylı açıklama yapacaktır. The Walt Disney Company’nin bir diğer dijital akış abonelik platformu olan Hulu da şifre paylaşımına kısıtlama getirilmiş durumda.

Disney+ Abonelik Paketleri ve Fiyatları

Akışında pek çok popüler ve sevilen yapımın bulunduğu Disney Plus’ın aylık abonelik ücreti yaklaşık 65 TL’dir. 12 aylık abonelik paketi ise yaklaşık 650 TL seviyesindedir. Yani 12 aylık paket kapsamında 10 ay fiyatına 12 ay hizmetten faydalanılabilmektedir.