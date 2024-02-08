Disney’den Epic Games’e 1 milyar dolarlık yatırım geldi. Oyun sektörünün dev aktörlerinden Disney ile Epic Games, çok yıllık bir anlaşma yaparak iş birliği gerçekleştirdiler. Bu iş birliği neticesinde artık Epic Games’in yapımı olan Fortnite’da Disney karakterleri de olacak. Yeni bir Fortnite evreni doğuyor diyebiliriz. Oyun sektörü şu an Disney’den Fortnite’e yatırım haberiyle çalkalanıyor. İşte detaylar…

Disney’den Fortnite’e Milyar Dolarlık Yatırım Geldi

Disney ile Epic Games iş birliği aslında oyun severleri oldukça heyecanlandırdı. Sevilen oyun Fortnite’tın bir evrene dönüşmesi ve ünlü Disney karakterlerinin bu evrende bulunması kulağa oldukça güzel geliyor. İki şirketin yaptığı açıklamaya göre bu proje; geniş, açık ve eğlence evreni olarak tanımlanıyor. Aslında anlatıldığında yeni Fortnite evreni bir Metaverse projesi gibi geliyor ancak şimdilik bu şekilde nitelendirmek yanlış olabilir. Çünkü projenin detayları hakkında derin bilgiye sahip değiliz.

Fortnite bahse konu iş birliğini bir X paylaşımı ile duyurdu. Paylaşımda yer alan video gerçekten göz alıcı. İlgili paylaşımı ise aşağıya ekleyelim:

Fortnite’ta Disney Evreni Oluşturuluyor

Video oyun geliştirici şirket Epic Games ile Disney ile gerçekleşen anlaşma neticesinde Fortnite oyunu, bir evrene bir platforma dönüşüyor. Kendi evrenini yaratmak isteyen Disney için Fortnite, oldukça uygun bir oyun diyebiliriz. Açıklanana göre yeni oluşturulacak bu evren; Marvel, Pixar, Avatar, Star Wars ve benzeri gibi Disney yapımlarından içerikler barındıracak. Bu yeni evrende kullanıcı Disney karakterleri ile etkileşime girebilecek, kendi hikayelerini oluşturabilecekler. Ayrıca kullanıcılar kendi oluşturdukları içerikleri birbirleri ile paylaşabilecekler.

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Fortnite’ın bu yeni versiyonu Epic Games tarafından geliştirilen yazılım Unreal Engine altyapısına sahip olacak. Bununla birlikte söz konusu yeni proje Disney’in oyun dünyasındaki en büyük hamlesi olarak nitelendirilmekte.

Disney ile Epic Games İş Birliği Hakkında

Epic Games ile Disney arasında gerçekleştirilen iş birliği aslında daha evvel yapılmış olan Epic Games Lego anlaşmasına benzemekte. Epic Games daha önce 2 milyar dolarlık yatırım alarak Lego Fortnite oyununu piyasaya çıkarmıştı. Bunun yanı sıra, iş birliği yeni yapılmış ve anlaşma yeni duyuruluş olsa da Fortnite’da zaten Disney, Marvel ve Star Wars karakterleri bulunmakta idi. Ancak yine de bu proje daha kapsamlı ve büyük diyebiliriz.

Epic ile Disney iş birliğini duyuran Epic Games’in kurucusu ve CEO’su olan Tim Sweeney; bu projenin tamamen farklı bir iş olduğunu söyledi. Sweeney açıklamasında Fortnite ve Disney severleri bir araya getirecek; yeni, kalıcı ve açık bir ekosistem oluşturmak istediklerini ve bunun tamamıyla yeni bir proje olduğunu deklare etti.