Nvidia DLSS’den Baldur’s Gate 3 ve Back 4 Blood’a Devasa FPS Dopingi!

Nvidia’nın anonsuna göre bu ay Baldur’s Gate 3 (temmuz ayında söylentileri çıkmıştı)ve Back 4 Blood dahil tam 10 oyuna daha DLSS desteği geliyor.



Nvidia’nın testlerine göre (her test sonucunda olduğu gibi beklentileri belli bir seviyede tutmayı unutmayın) en yüksek performans artırımını alan oyun Baldur’s Gate 3 oldu gibi gözüküyor.



Steam’de hala daha erken erişimde olan Rol Yapma oyunu bu hafta beklenen güncellemeyle %88’lik bir fps yükselmesiyle oyuncuları keyiflendirecek. Bu tabiki de en yüksek grafik ayarlarında ve 4K çözünürlükte.



Dolayısıyla RTX 3060ti kartı sahibi oyuncular yüksek grafik ayarlarında stabil 60 fps ile oynayabilecekler, hatta testlere göre fps 64’e kadar çıkıyor. DLSS olmadan ise ekran kartı yalnızca 34 fps ortalama tutturabiliyor. RTX 3080 sahipleri ise 100fps hedefleyebilirler. (DLSS olmadan kart 4k’da 54 fps veriyor)





Diğer büyük oyunun ismi ise bugün görücüye çıkan Back 4 Blood. Nvidia, Baldur’s Gate’e yaptığı performans testlerinin birebir aynısını yaptı. Test sonuçlarına göre biraz eskimiş RTX 2060 bile 60fps’leri gördü. Öte yandan 3060ti ise 99 fps sunuyor.(DLSS’siz 53)



Ekim ayında DLSS performans desteği alan diğer oyunlar ise şöyle; Chivalry 2, Crysis Yenilenen Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7, Swords of Legends Online, Yenilenen Alan Wake and FIST: Forged In Shadow Torch



Analiz: DLSS Teknolojisinin Gelişmiş Versiyonu



Bahsettiğimiz 10 oyunuda katarsak şimdiye kadar toplam DLSS performans dopingi alan oyun ve program sayısı 120’ye yükselmiş oldu.



İlginç kısım şu ki; aslında DLSS Shadow of the Tomb Raider’ın zaten içinde vardı. Hatta bu oyun ilk RTX desteği alanlardan biriydi. Görünen o ki DLSS’in 2. versiyonu çok daha fazla performans katkısı sunuyor. Yapılan testler yeni DLSS modelinin performansı 2 katına çıkardığını gösteriyor.



Diğer oyunlar için DLSS yalnızca bir hayal olmaktan çıkabilir!