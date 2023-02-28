Dokuz Assassin’s Creed Oyununu Daha Geliyor – Altısı Geliştirme Aşamasında!

Assassin’s Creed, on yıldan uzun süredir piyasada olan sevilen bir aksiyon-macera serisi ve görünüşe göre Ubisoft’un yavaşlamaya niyeti yok. Insider Gaming’in yakın tarihli bir raporuna göre, yayıncı önümüzdeki yıllarda en az dokuz Assassin’s Creed oyunu daha yayınlamayı planlıyor ve altısı şu anda geliştirme aşamasında.

Fransız oyun yayıncılık şirketi şimdiye kadar 12 Assassin’s Creed oyunu yayınladı, ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürdü. Yaklaşık 16 yıl sonra, bu gelecek oyunlardan ilki, 19 Ağustos’ta piyasaya sürülmesi beklenen Assassin’s Creed Mirage olacak.

Bu oyunun seriyi köklerine geri getireceği söyleniyor ve hayranlar sabırsızlıkla oyunun çıkışını bekliyor. İlginç bir şekilde aynı yıl içinde piyasaya sürülecek olan bir Assassin’s Creed VR oyunu daha olacak.

Bir sonraki oyun, Codename Red, Japonya’da ninjaları içerecek ve gizliliğe güçlü bir şekilde odaklanacak. 2024’te piyasaya sürüleceği söyleniyor, ardından 2025’te çok oyunculu oyun Assassin’s Creed ‘Invictus’ ve 2026’da Codename Hexe geliyor. Codename Jade de geliştirme aşamasında, ancak çıkış tarihi hala bilinmiyor.

Ama hepsi bu kadar değil. Ubisoft’un planlama aşamasında üç Assassin’s Creed oyunu daha olduğu ortaya çıktı. Bu oyunların her biri, seride benzersiz bir dönüşe ve diğer oyunlardan farklı bir oynanışa sahip olacak. Örneğin, Project Nebula Hindistan, Aztek İmparatorluğu ve Akdeniz’de geçecek, Project Raid ise PvE tabanlı, 4 oyunculu co-op modlu oynaması ücretsiz bir oyun olacak. Project Echoes, serideki başka bir çok oyunculu oyun olacak.