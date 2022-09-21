Dolby Atmos Nedir? Ne İşe Yarar?

Gününüzde teknolojinin ne kadar geliştiğini artık herkes görmeye başladı. Bilindiği üzere artık her kulvarda teknoloji adından söz ettiriyor 2012 yılında geliştirilen surround ses teknolojisinden sonra artık sesleri duymaktan öte hissetmeye başladık.

Dolby Atmos nedir diye soracak olursanız daha önce duymadığınız bir ses deneyimi olarak tanımlayabiliriz. Akılınıza direkt olarak sinema salonları tarzı yerler gibi gelebilir ama bu hissiyatı evinizde bile yaşayabilirsiniz. Gelelim Dolby Atmos nedir açıklayalım.

Dolby Atmos Nedir?

Dolby Atmos nedir sorusunun cevabı şu şekilde; izleyiciye ve dinleyiciye veya oyuncuya 360 derece ses deneyimi sunan bir ses teknolojisidir. Günümüzde ki klasik hoparlörlerde olduğu gibi birkaç kanal üzerinden ses vermez. Birden fazla hoparlör veya ses kanalı sayesinde en gerçekçi ses deneyimini dinleyicilerine sunar.

Yani bir film izliyorsunuz ve film sahnesinde çime basan bir çocuk düşünün Dolby Atmos sayesinde çocuğun çime basma hissiyatını o kadar güzel verir ki sanki yanınızda gerçekleşiyormuş gibi hissedersiniz. Asıl amacı izleyiciye gerçekçi ses deneyimi sunmaktır.

Dolby Atmos Ne İşe Yarar?

Dolby Atmos ne işe yarar konusuna gelecek olursak izleyici veya dinleyici, ya da oyuncu olun duyduğunuz ne varsa sizleri duyduğunuz şeyin içindeymişsiniz gibi hissettirir.

Bu sistem ilk olarak sinema salonlarında kullanılmaya başlanmıştı, daha sonra evlere gelen bu teknoloji en sonunda kullandığımız cep telefonları ve tabletlere geldi.

Dolby Atmos sinema salonlarında yaklaşık 400 hoparlörden oluşup sağlı sollu üstünde her tarafında bulunup filmi izlerken sanki filmin içindeymişsiniz gibi bir hissiyat verir.

Evdeki sisteme gelecek olursak 5+1 ya da 7+1 ses sisteminden daha fazla hoparlör bulundurmanız gerekiyor çünkü bazı hoparlörleri tavana yerleştirebiliyorsunuz. Tüm hoparlörler aynı anda çalıştığı zaman ise sizlere 360 derece ses deneyimi sunuyor.

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