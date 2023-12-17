Dora Özsoy Oyunu Cardboard Town 2023’ün Sistem Gerektirmeyen En İyi 10 Oyunu Arasına Girdi

Oyun sektörüne yönelik olarak global çapta yayın yapan PC World, 2023 yılının en iyi PC oyunlarını (grafik kartı gerektirmeyen) belirledi. Yüz binlerce takipçisi bulunan platform, düşük sistem gereksinimi talep eden ve ekran kartı istemeyen en iyi bilgisayar oyunlarını seçtiği listede bir de Türk oyununa yer verdi. Dora Özsoy oyunu Cardboard Town 2023’ün sistem gerektirmeyen en iyi 10 oyunu arasına girerek dikkat çekmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Dora Özsoy Oyunu Cardboard Town 2023’ün Sistem Gerektirmeyen En İyi 10 Oyunundan Biri Oldu

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen ünlü oyun geliştirici Dora Özsoy tarafından kurulan Stratera Games’in şu ana kadar ortaya koyduğu en ünlü ve başarılı yapım hemen herkesin bildiği üzere Cardboard Town. Oyunun başarısı ve kitlesi günden güne artarken; bugüne değin Steam üzerinden binden fazla değerlendirme alarak önemli bir eşiği daha geride bırakması da geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu.

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Gamerların geri dönüşlerinde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan Cardboard Town, farklı kategorilerde de dikkat çekmeye devam ediyor. Düşük sistem gereksinimleri ile yüksek keyif veren oyun, bu alanda da listelere girmeye başladı. Talep ettiği minimum sistem gereksinimleri son derece makul olan oyun, bu sayede daha geniş kitlelere ulaşabiliyor.

Donanımı düşük PC’ye sahip oyuncular tarafından da oynanabilen Cardboard Town, bu özelliği sayesinde PC World’ün hazırladığı “2023 yılının en iyi PC oyunlarını (grafik kartı gerektirmeyen)” listesinde kendisine yer buldu. Bu alanda en iyi 10 oyun arasına giren yapım adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cardboard Town Mobil İçin de Gelecek!

Dora Özsoy’un şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı gelişme sonrasında, pek çok oyun tutkunu kendisini ve firmasını tebrik ederken; başarılı oyun geliştiriciye çeşitli sorular yönelten sosyal medya kullanıcıları da oldu. Bu soruların birinde, oyunun mobil versiyonunun gelip gelmeyeceği Dora Özsoy’a yöneltildi.

Başarılı oyun geliştirici bu soruya; “Port çalışmaları maalesef düşündüğümüzden uzun sürüyor ancak çalışıyoruz, bakalım…” yanıtını verdi. Böylece, henüz ne zaman geleceği netleşmese de, Cardboard Town ile ilgili olarak bir müjde de öğrenmiş oldu. Cardboard Town mobil versiyonu için çalışmalar sürüyor ve 2024 yılı içerisinde oyuncular Cardboard Town Mobil ile buluşabilir.

Bunun yanı sıra yine oyuncuların yönelttiği sorular arasında; oyunun hem Android hem de iOs için mi geleceği ve Switch için de gelip gelmeyeceği gibi pek çok konu yer aldı. Bu detaylar henüz netlik kazanmazken; Stratera Games’in Cardboard Town üzerinde yoğun şekilde çalışmaya devam ettiği aşikar.