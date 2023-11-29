Dora Özsoy öncülüğünde kurulan Türk oyun firması Stratera Games, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Başarılı oyun şirketinin en ünlü oyunlarından olan Cardboard Town bilinirliğini giderek artırıyor. Steam de dün itibariyle 1000 incelemeyi geçen oyun, bunu başaran 9. Türk yapımı oyun olarak kayıtlara geçti. “Türk yapımı City builder oyunları” arasında bin incelemeye ulaşan 2nci oyun olan yapım, yerli yapım kart oyunları arasında ise bu alanda bir ilki başardı.

Dora Özsoy Oyunu Cardboard Town Steam’de 1000 İncelemeyi Geçti

Piyasaya sürüldüğü tarihten bugüne kadar yüzbinlerce oyuncuya ulaşan şehir kurma, inşa etme kart oyunu Cardboard Town Steam’de 1000 incelemenin üzerine çıkarak önemli bir başarıya daha imza attı. Üstelik oyun, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalamasını da yakalamış durumda.

Oyun Sektörünün Ünlü İsmi Dora Özsoy ABD’ye Taşındı haberimiz için de buraya göz atabilirsiniz.

Şirketi Stratera Games’in başarılı oyununun Steam de bin incelemenin üzerine çıkmasının ardından şahsi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan başarılı oyun geliştirici, sunucu ve Youtuber Dora Özsoy mutluluğunu takipçileri ile paylaşarak oyunun tutkunlarına teşekkürlerini iletti. İşte ünlü ismin o paylaşımı:

An itibariyle Türk oyun tarihinde, Steam'de 1000 incelemeyi geçen 9. isim oldu Cardboard Town 🥳



Ayrıca bunu başaran 2. city builder & ilk kart oyunu oldu (sanırım)



Orta okulda resim kağıdına kare çizerek strateji oyunu yapmaktan, PCde ilklerin arasına. Mutluyum, teşekkürler🙏 pic.twitter.com/Eym1RJURXw — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) November 29, 2023

Steam’de inceleme sayısı bakımından gelmiş geçmiş en iyi 10 oyun arasına giren yapımın elde ettiği başarı, sonraki oyunları için de çığır açıcı ve hedef büyütücü olarak değerlendirilebilir.

Cardboard Town Indie X 2023’te 50 Finalist Oyun Arasına da Girmişti!

Dora Özsoy’un sevilen oyunu Cardboard Town uluslararası oyun sektöründe de yükselişini sürdürüyor. Son olarak, Portekiz’in Başkenti Lizbon’da düzenlenen “en iyi indie oyunlar” yarışmasında ilk 50 yapım arasına girerek büyük bir iş başaran Cardboard Town, ödül alan 5 oyundan biri olamasa da adından söz ettirmesini bilmişti.

Steam Dolara Geçti, Stratera Games’ten Türkiye’ye Özel Fiyatlandırma Geldi!

20 Kasım itibariyle Steam’in dolara geçmesinin akabinde pek çok oyun firması, global bazdaki fiyatlandırmalarını aynı şekilde ülkemizde de uygulasa da, Dora Özsoy’un liderliğindeki Stratera Games, oyunlarına ülkemize özel fiyatlandırma yaptı. Bu doğrultuda Cardboard Town fiyatı 5,99 dolar olarak güncellendi. Steam dolara geçmeden önce de başarılı oyun şirketi oyunlarında indirim yaparak gamerlar için cazip fiyatlar sunmuştu.