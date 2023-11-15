Dora Özsoy Stratera Games Oyunlarına Steam de İndirim Yaptı

Oyun sektörünün yakından tanıdığı Dora Özsoy tarafından kurulan Stratera Games, Steam dolar bazında oyun satışına geçmeden önce son indirimini yaptı. Dün gece Dora Özsoy tarafından duyurulan indirim kapsamında; başta Cardboard Town olmak üzere pek çok Stratera Games oyunu indirime giriyor. Yapılan indirim sonrasında fiyatı 59,40 TL’ye düşen Cardboard Town için bu fiyat, oyunun şu ana kadar gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Stratera Games oyunlarına Steam de yapılan indirimin son tarihi 21 Kasım!

Stratera Games Oyunlarına Steam’de Büyük İndirim!

Dün (14 Kasım Salı) akşam, şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla; “Steam’in Dolar geçişinin arifesinde, tüm oyunlarımız için son TL indirimini yaptıklarını” deklare eden Dora Özsoy, “Tur Bazlı Oyunlar Fest de Cardboard Town’ı 59 TL ile bugüne kadarki en düşük fiyatına indirdik” dedi.

Cardboard Town Steam’de 99 TL’den satılmakta iken bu fiyat üzerinden yapılan yüzde 40’lık indirimle oyunun fiyatı 59,40 TL’ye düşüyor. 21 Kasım’a kadar devam edecek indirimin, Steam’in dolar kuruna geçmesinden sonra sona ereceği aşikar. Bu tarihten sonra ise oyunun fiyatının hangi seviyeye çıkacağı bilinmiyor.

Oyun Sektörünün Ünlü İsmi Dora Özsoy ABD’ye Taşındı haberimiz için de buraya göz atabilirsiniz.

ABD’de 20 dolara satılan Cardboard Town, Tur Bazlı Oyunlar Fest de indirime girerek hali hazırda 11,99 dolardan satılmakta. Söz konusu indirimli fiyatın dahi TL karşılığını düşündüğümüzde, karşımıza 300 TL’nin üzerinde bir meblağ çıkıyor. Bu nedenle, Stratera Games’in oyunlarını almak isteyenler bu cazip indirim fırsatını değerlendirebilirler.

Oyuncular Yoğun Talep Gösteriyor!

Steam de bine yakın değerlendirmesi olan ve bu değerlendirmelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan Cardboard Town başta olmak üzere Stratera Games oyunlarının indirime girmesi ülkemizdeki oyun tutkunlarını sevindirdi. Dora Özsoy’un paylaşımı kısa sürede on binlerce görüntülenme aldı.

Oyunun 1.1 güncellemesi ile indirimin aynı zamana denk gelmesi gamerları memnun ederken; kütüphanesinde Stratera’nın diğer oyunları bulunanlar için Cardboard Town’ın 10 TL daha düşerek 48,71 TL’ye inmesi ayrıca memnuniyet oluşturdu. Diğer oyunlara da sahip olmayan ve Stratera’nın indirim kampanyası kapsamında tüm oyunlara sahip olmak isteyenler için paket içeriği ve fiyatı ise şu şekilde: