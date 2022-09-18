Dosya Transfer Edebileceğiniz En İyi Siteler

Hem iş hayatımızda hem de okul hayatımızda birçok dosya transferi işimiz oluyor. Bunları fiziksel olarak taşımak mümkün ancak uzak yerlere bu dosyaların ulaşması oldukça zor. Bunun için birçok dosya transfer sitesi bulunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere dosya transfer edebileceğiniz en iyi siteler hakkında bilgi vereceğiz.

Normal hayatımızda birçok kez dosya transferi konusunda yardıma ihtiyacımız oluyor. Özellikle büyük boyutlu dosyaların transferi bazen bizlere sorun yaratabiliyor. Bunun için bir çok site bizlere yardımcı oluyor. Bu sitelerde bazıları ücretli olabilirken, bazıları ise tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.

Dosya transferi ücretsiz olsa da, bazı durumlarda ücret talep edilebiliyor. Bu durumların başında ise dosya boyutunun önerilenden büyük olması oluyor. Sınırı aşmanız durumunda bazı siteler sizlerden ekstradan ücret talep ediyorum.

WeTransfer

En popüler ve en çok beğenilen dosya aktarma sitesi olan WeTransfer, ücretsiz bir şekilde dosya aktarılmasında sizlere yardımcı oluyor. Oldukça basit bir arayüze sahip olan bu sitede, 2 GB sınırı aşmadığınız sürece istediğiniz tüm dosyaları transfer edebilirsiniz.

Dosyalarınızı bir bağlantıya dönüştürdükten sonra iki farklı şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. İlk olarak e-posta aracılığı ile beraber dosya aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. İkinci yol ise linki alıp ulaşmasını istediğiniz kişiye gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz kişi linki tıkladıktan sonra indirme işlemini gerçekleştirebilir.

FileMail

Bir başka ücretsiz dosya transfer sitesi olan FileMail, 5 GB’ı geçmemeniz halinde sizlere tamamen ücretsiz bir dosya aktarma deneyimi sunuyor. Aynı zamanda oluşturduğunuz aktarma linki 7 gün boyunca aktif kalabiliyor. Ayrıca bu site için herhangi bir üyelik açmanıza gerek yoktur.

Sendthisfile

Burada dosya aktarma işlemi yapmak istiyorsanız ilk olarak bir üyelik açmanız gerekiyor. Sendthisfile iki ücretsiz hesap seçeneği ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak 15 günlük ücretsiz versiyonu deneyerek sitenin ücretli özelliklerinden yararlanabilirsiniz. İkinci olarak ise tamamen ücretsiz versiyonu tercih edip daha sınırlı özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Google Drive

Belki de çok tercih edilen dosya transferi sitesi olan Google Drive, bireysel veya çalışma arkadaşlarınız ile kullanabileceğiniz depolama hizmeti sunan Google Drive, farklı cihazlardan (bilgisayar, telefon, tablet) dosya transfer edebilmenizi sağlıyor.

DropBox

Hemen hemen her akıllı cihazda kullanılan DropBox, 2 GB’a kadar depolama alanına sahip oluyorsunuz. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS sistemlerde sorunsuz bir şekilde kullanma fırsatı sunuyor. Aynı WeTransfer’de olduğu gibi istersen mail olarak isterseniz de link olarak dosya aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz.

CamScanner Nedir? Nasıl Kullanılır?