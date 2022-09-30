Dosya veya Dizin Bozuk ve Okunamaz Durumda Hatası ve Çözümü!

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan işletim sistemi olan Windows, bazen kullanıcıların karşına bazı sorunlar ve hatalar çıkarabiliyor. Windows işletim sistemine sahip bir cihazdan bir harici depolama aygıtını açmak istediğiniz zaman karşınıza bazı sorunlar çıkabilir. Bunlardan en sık karşılaşılanı ise Dosya veya Dizin Bozuk ve Okunmaz Durumda hatasıdır. Bugünkü yazımızda sizlere bu sorunun hatası neden olur ve nasıl çözülür konularını anlatacağız.

Kullandığınız Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar USB flash bellek veya SD kart gibi depolama aygıtları kullanarak birçok aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu aygıtları takdığınız zaman birkaç hata ile karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en çok karşılaşılanı ise Dosya veya Dizin Bozuk ve Okunmaz Durumda hatasıdır.

Bu durumu çözmek depolama aygıtının içinde olan verilerin korunması için oldukça önemlidir. Bu işlemleri gerçekleştirirken, aygıtların içeriğinin değişmemesi için dikkatli olmalısınız. Gelin bu sorunu nasıl çözeceğinize beraber bakalım.

Bu sorunu çözmek için birden çok farklı yolu tercih edebilirsiniz. Bu yollar şu şekilde;

Komut İstemi ekranı üzerinden hata çözümü

EaseUS Partition Master programı ile çözüm

EaseUS Data Recovery Wizard programı ile dosyaları kurtarma

Komut İstemi Ekranı Üzerinden Hata Çözümü

Windows arama çubuğunu açın.

Komut İstemi yazın ve aratın.

Komut İstemi üzerinde sağa tıklayarak yönetici olarak çalıştırın.

Çıkan ekranı onaylayın.

Komut İstemi ekranına system32>chkdsk / f h: yazın ve Enter’a basın.

Komutta bulunan “h” yerine hata uyarısı veren aygıtın adını yazın.

Komut ile beraber sistem aygıtı kontrol etmeye başlayacak.

İşlem bitince aygıtı güvenli olarak bilgisayarınızdan kaldırın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Hata veren aygıtı bilgisayara yeniden bağlayın.

Hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.

EaseUS Partition Master Programı İle Çözüm

EaseUS Partition Master programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Programı başlatın ve hata veren aygıtı bulun.

Üzerinde sağa tıklayın ve Check File System seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda Try to fix errors if found seçeneğini onaylayın.

Start butonuna tıklayın.

Aygıt boyutuna göre değişen bir süre sonunda tarama tamamlanacak.

Aygıtı güvenli olarak bilgisayarınızdan kaldırın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Aygıtı bilgisayara yeniden bağlayın.

Hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.

EaseUS Data Recovery Wizard Programı İle Dosyaları Kurtarma

EaseUS Data Recovery Wizard programını indirin ve kurulumunu tamamlayın.

Programı başlatın ve hata veren aygıtı bulun.

Aygıtı seçin ve Scan seçeneğine tıklayın.

Tarama ilerledikçe aygıtta bulunan veriler karşınıza çıkmaya başlayacak.

Aygıt boyutuna göre değişen bir süre sonunda tarama tamamlanacak.

Kurtarmak istediğiniz dosyaları seçin.

Recover seçeneğine tıklayın.

Dosyaları kaydetmek istediğiniz hedef klasörü seçin.

Kaydet butonuna tıklayın.

Kurtarmak istediğiniz tüm dosyalar için aynı işlemi gerçekleştirin.

Yukarıda bahsettiğimiz 3 farklı yol ile beraber bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Listede yer alan uygulamalar tamamen ücretsiz olup, birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından olumlu puan almıştır.

Tüm bu yolların yanı sıra, biçimlendirme ile beraber de bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki, biçimlendirme yaptığınız zaman harici depolama aygıtının içerisindeki tüm bilgi ve veriler silinecektir. Bu işlemi gerçekten yapmak istiyorsanız, EaseUS Data Recovery Wizard programı ile beraber aygıtın içerisindeki tüm verileri yedekleyin ve gönül rahatlığı ile beraber biçimlendirme işlemini gerçekleştirin.

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