Android başlatıcınız için en iyi simge paketleri

Android inanılmaz derecede çok yönlü bir işletim sistemidir ve en büyük özelliklerinden biri de temaya uygun olmasıdır. Kaygan simge paketlerinden en iyi Android başlatıcılarına kadar seçenek sıkıntısı yok. Bu nedenle, Play Store’da zaman kaybetmeden öne çıkan paketleri bulmanıza yardımcı olmak için bugünün simge paketi özetini oluşturduk. Bu nedenle, tema konusunda uzmansanız veya en sevdiğiniz Android ahizenizi renklendirecek bir paket arıyorsanız doğru yere geldiniz.

Minimal O – Icon Pack

Özellikle masada minimal bir tasarım olduğunda, dairesel simgelerin büyük hayranlarıyız. Stok Google simgelerinin çoğu beyazla çevrelendiğinden, Minimal O, bu çirkin simgeleri, Android’in bilinen dairesel stok temasına uyan daha uygun bir şeyle değiştirmek için mükemmel bir seçimdir.

6.450’den fazla simge bulunduğuna göre, pakette seçenek sıkıntısı yok. Ve bu pakette simgesi olmayan bir uygulamayla karşılaşırsanız, birçok seçenek vardır ve buna yakın bir şey bulabilirsiniz.

Minimal O – Icon Pack Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Tigad Pro Icon Pack

Play Store’da seçebileceğiniz çok sayıda minimal ve karanlık simge paketi var. Peki ya 3D simgeler? Diğer simge paketlerine benzemeyen çarpıcı bir şey arıyorsanız Tigad Pro mükemmel bir seçenektir. Her simge, benzersiz bir görünüm sağlamak için sağa doğru hafif bir eğimle görüntülenir ve simgeler büyüktür, ekranı doldurur; bu, dokunması zor olan daha küçük simgelerden bıkmış olanlar için ideal olabilir. Artı, geliştirici oldukça aktiftir, bu nedenle güncellemeler sıktır ve çekmecenizdeki her uygulamayı temalandırmanızı sağlamak için uygulamaya yeni simgeler getirir.

Tigad Pro Icon Pack Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Icon Pack Studio

Simgeleriniz üzerinde standart bir paketten daha fazla kontrol arıyorsanız, belki Icon Pack Studio ihtiyacınızı karşılayabilir. Bu bir simge oluşturma uygulamasıdır ve düzenleme için diğer paketleri içe aktarabilir. Böylece, tema ihtiyaçlarınız için mükemmel olduklarından emin olmak için kolayca kendi tasarımlarınızı oluşturabilir veya sevdiğiniz paketleri değiştirebilirsiniz. Bu, dışarıdaki tüm kontrol manyakları için. Sağlam bir uygulamadır ve kullanımı kolaydır, bu nedenle bugünün listesi için mükemmel bir simge uygulamasıdır.

Icon Pack Studio Kullanıcı Puanı: 3.5 Play Store'dan indir

Moonshine – Icon Pack

Bu simge paketi, piyasaya sürülmesinden bu yana 1 milyondan fazla kurulum biriktiren 2014 yılına kadar uzanıyor. Bunun popüler bir paket olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu popülerlik, paketin, simgelerin ekranda görünmesini sağlayan keskin kenarlar ve parlak renkler ile hoş bir tasarım sunmasından kaynaklanmaktadır.

Yaşına rağmen, Moonshine paketi hala güncellemelerle aktif olarak destekleniyor ve çok çeşitli üçüncü taraf başlatıcılarla çalışıyor, uygulamalarınızın ve başlatıcılarınızın çoğunun kapsanmasını garanti ediyor. Bu sürüm reklam içeriyor olsa da, ücretsizdir. Uygulamalarınızda reklam istemiyorsanız, bu can sıkıcı reklamları hariç tutan 2 $ ‘lık bir premium paket mevcuttur.

Moonshine – Icon Pack Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Whicons – White Icon Pack

Minimal simgeler olmadan minimal bir ana ekran nasıl olurdu? Minimal temalı bir ana ekranla eşleştirmek için en basit simgeleri gerektiren türden biriyseniz, Whicons White Icon Pack mükemmel bir seçimdir. Bu simge paketi, daha koyu arka planların yanı sıra degradelerle harika çalışır ve kaygan görünümü bozmak için simgelerde hiçbir renk olmadan ana ekranınızı ve uygulama çekmecenizi temiz tutar.

Randle’dan gelen bu büyük simge paketi, birkaç duvar kağıdının yanı sıra 7.548 simge sunar. 2014’ten beri düzenli güncellemelerle desteklendiğinden güvenle ona güvenebilirsiniz. Eski ama iyi bir şey ve iyi bir nedeni var. Minimal temalar için mükemmel olan sağlam bir paket.

Whicons – White Icon Pack Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

Ombre – Icon Pack

Koyu temaları veya coşkulu renkler sunan simgeleri kullanmayı tercih ederseniz, Ombre’den hoşlanacaksınız. Bu canlı paket, 4.400’den fazla simgeyle bir OLED ekrandan fırlayan derin renkler sunar. Uygulama simgeleri için varyantlar dahil edilmiştir, böylece temayı tercihinize göre detaylandırabilirsiniz. Simge paketi ayrıca, en son tema denemenize başlamanıza yardımcı olacak bir grup duvar kağıdı içerir.

Ombre, Android simge paketi oyunundaki en büyük isimlerden biri olan DrumDestroyer Temalarından gelir, bu yüzden onunla giderseniz emin ellerde olacağınızı bilirsiniz.

Ombre – Icon Pack Kullanıcı Puanı: – Play Store'dan indir

Flat Square – Icon Pack

Materyal Tasarımı simgeleriyle ilgileniyorsanız ve gölge veya başka dikkat dağıtıcı olmayan düz bir paket arıyorsanız, Flat Square, 2.900’den fazla simge sunan FL Design’dan öne çıkan bir üründür. Bir dizi başlatıcı desteklenir ve en popüler uygulamalar için alternatif görünümler mevcuttur. Tüm simgeler, herhangi bir Materyal Tasarımı temasına mükemmel şekilde uyan düz karelerdir ve her zaman eklenen yeni simgelerle destek de sık görülür.

Flat Square, düz Materyal Tasarımı görünümüyle kalabalığın arasından sıyrılan, biraz minimal olarak tasarlanmış bir simge paketidir ve bu paketin yüksek puan almasının nedeni tam olarak budur.

Flat Square – Icon Pack Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir