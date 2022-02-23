Dragon Age 4, Gelecek Sene Görücüye Çıkacak!

BioWare, Dragon Age serisine bir sonraki girişi Dragon Age 4 hakkında kendi sitesindeki bir blog gönderisinde hızlı bir güncelleme paylaştı. Geliştirici, oyunun geliştirmesinin iyi gittiğini ve şu anda “üretimin tam ortasında” olduğunu söylüyor.

Stüdyo, konsept ve ön prodüksiyon aşamalarını çoktan tamamladı; “Bu yüzden şimdi vizyonumuzu oluşturmaya odaklandık: Muhteşem ortamlar; derin karakterler, güçlü oyun, etkileyici yazı, duygusal sinematikler ve çok daha fazlası.” dedi.

Dragon Age 4’ün geliştirme aşaması sona erdiğinde; oyun için alfa ve beta sürümleri görücüye çıkacak ve oyuncularla buluşacak. Yine de hayranlar, yeni bir Dragon Age oyununun yakın zamanda mağaza raflarına çıkmasını beklememeli.

BioWare, yıl boyunca, çoğunlukla blog gönderileri ve sosyal içerik aracılığıyla oyunun gelişimi hakkında ek güncellemeler yapacak. Dragon Age 4’ün gelişimiyle ilgili bugünün yazısı güven verici olsa da; çok sayıda yüksek profilli geliştiricinin BioWare’den ayrılmasından sonra geliyor.

2020’nin sonunda, Dragon Age yönetici yapımcısı Mark Darrah; BioWare genel müdürü Casey Hudson ile birlikte ayrıldı. Bu süreç yapımcılar için zordu. Bu yüzden yeni oyunun gelecek sene görücüye çıkmasını bekliyoruz.