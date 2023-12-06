Milyonlarca tutkunu bulunan Dragon Age serisinin yeni oyunu için geri sayım sürüyor. Uzun süredir geliştirilmekte olan oyunun hayranları sabırsızlıkla beklerken, 2023’ün son ayında yeni bir fragman yayımlandı. Dragon Age Dreadwolf oyunu için yayımlanan yeni tanıtım videosu çok beğenilirken, 2024 yazında çok daha detaylı bir videonun geleceği de duyuruldu. Oyunun 2024 yılı bitmeden çıkabileceği de ön görüler arasında.

Dragon Age Dreadwolf Oyunu İçin Yeni Fragman Geldi

BioWare tarafından geliştirilmesine uzun süredir devam edilen Dragon Age serisinin yeni oyununun ismi 2022 yılında açıklanmıştı. Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan oyun için dün (5 Aralık 2023 Salı) gelen yeni fragman, oyuncuların beğenisini kazandı. Sabırsızlıkla oyunun çıkışını bekleyen geniş oyuncu kitlesi, için bir diğer haber ise 2024 yazında oyun için çok geniş bir tanıtımın geleceği.

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Dragon Age resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bu Thedas. Şu an devam ediyorken bunun tadını çıkar. #DragonAgeDay #Dreadwolf dünyasına bir bakış atarak #DragonAgeDay’i kutluyoruz!” İşte 48 saniyelik tanıtım videosunun da olduğu o paylaşım:

This is Thedas. Enjoy it while it lasts. 💜



We're celebrating #DragonAgeDay with a look at the world of #Dreadwolf! pic.twitter.com/Jh4TCMTBBq — Dragon Age (@dragonage) December 4, 2023

Dragon Age Dreadwolf Hakkında

James Ohlen, Mike Laidlaw ve Brent Knowles tarafından tasarlanan; BioWare, Edge of Reality ve EA Capital Games tarafından geliştirilen Dragon Age oyun serisi ilk kez 2009 yılında oyuncularla buluşmaya başladı. Serinin ilk oyunu olan Dragon Age: Origins 2009 da piyasaya çıktı.

Serinin ilk oyunu Origins’in bir devamı niteliğinde olan Dragon Age 2 ise Mart 2011’de piyasaya sürüldü. Serinin 3üncü oyunu Dragon Age: Inquisition ismiyle Kasım 2014 itibariyle oyuncularla buluştu. Milyonlarca oyuncuya ulaşan Dragon Age serisi oyunları, fantezi rol yapma oyunu serileri arasında en çok tutulanlardan biri konumunda diyebiliriz.

Aksiyon rol yapma strateji oyunu Dragon Age Dreadwolf’un ismi ise 2022 yılı itibariyle duyuruldu. Yeni Dragon Age oyunu 2 yıldır geliştirilmekte ve geliştirilme sürecinin sonuna yaklaşılmış durumda. 2024 yılı ortasında geniş tanıtım videosu çıkacak oyunun yıl sonu itibari ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, oyunun çıkış tarihinin 2025 yılına kalacağını iddia edenler de mevcut.