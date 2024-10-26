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Dragon Age: The Veilguard fragmanı yayınlandı. Dragon Age serisinin dördüncü oyunu olan yapım Bioware tarafından geliştirildi ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak. Heyecanla beklenen bu aksiyon macera RPG oyunu tanıtım videosunda görüldüğü üzere muhteşem grafiklere ve görselliğe sahip. İşte oyunun çıkış fragmanı ve hakkında bilinen detaylar.

Dragon Age: The Veilguard Fragmanı Yayınlandı

BioWare imzalı Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan The Veilguard ilk kez 2022 yılında ve Dragon Age : Dreadwolf adı ile duyurulmuştu ancak sonradan isim değişikliğine gidildi. Xbox Series X ve S, PlayStation 5 ve PC platformlarında yayınlanacak olan yapım rol yapma oyunu severlerin oldukça hoşuna gidecek.

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Zengin içeriğe sahip, fantastik bir seri olan Dragon Age’in dördüncü ana oyunu olan bu yapım oyunculara yepyeni, muhteşem bir macera sunacak. Thedas’ın döneminde geçen hikayede oyuncular, Elf tanrıları ile savaşarak ayağa kalkmaya çalışacaklar. Ana karakter Rook rolüne bürünen oyuncular, bu süreçte yedi yardımcı ile birlikte güç birliği yaparak savaşacaklar.

The Veilguard serisinin diğer yapımlarında olduğu gibi üç farklı karakter grubu arasından seçim yapabilecek. Oyunda ana kahraman, çeşitli taktiksel opsiyonlar arasından mantıklı bir tercihle birlikte savunma için zamanlamayı da doğru yapması gerekmekte. Oyunun yayınlanan çıkış fragmanında The Veilguard’a ilişkin önemli detaylar yer alıyor. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

The Veilguard Hangi Platformlarda Yayınlanacak?

Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim’de piyasaya sürülecek. Oyun, Xbox Series X ve S, PlayStation 5 ve PC platformları için yayınlanacak. Oyunun P C sistem gereksinimleri daha evvel duyurulmuştu. Minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p/ 30 fps Düşük)

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/GTX 1650 ya da AMD Radeon R9 290X

Ekran Kartı: 4 GB

Depolama: 100 GB, SSD önerilir

Önerilen PC Gereksinimleri (1440p/ 30 fps ya da 1080p/ 60 fps, Yüksek)

İşlemci: Intel Core i9 9900K ya da AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700XT

Ekran Kartı: 8 GB

Depolama: 100 GB, SSD gerekli

Ultra Gereksinimler (2160p/ 60 fps, Ultra)