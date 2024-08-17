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Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard’ın çıkışı heyecanla beklenirken hakkındaki detaylar da belli olmaya devam ediyor. BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan bu heyecan verici aksiyon rol yapma oyunu için beklentiler büyük. 31 Ekim’de oyun severlere sunulacak olan Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimleri duyuruldu; 100 GB boş alan lazım! İşte detaylar…

Dragon Age: The Veilguard Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Dragon Age serisinin yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim 2024 tarihinde oyun severlerle buluşacak. Çıkışına çok az bir süre kalan oyun için Dragon Age serisini sevenler oldukça heyecanlı. Zaman yaklaştıkça da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Dragon Age: The Veilguard serinin dördüncü büyük oyunu olarak sunulacak ve Dragon Age: Inquisition’ın devamı niteliğinde olacak. Tek oyunculu moda sahip olan bu aksiyon rol yapma oyunu ; PlayStation 5, Xbox X ve S serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilecek. Yeni açıklanan oyunun sistem gereksinimlerine bakıldığında PC’de 100 GB’lık bir boş alan olması gerektiği görünüyor. Dragon Age: The Veilguard’ı PC’de oynamak için bilgisayarın gerektirdiği minimum ve önerilen nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir…

31 Ekim’de Çıkıyor

31 Ekim’de yayınlanacak olan Dragon Age: The Veilguard minimum PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirmektedir.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Core i58400 ya da AMD Ryzen 3 3300

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970/1650 ya da AMD Radeon R9 290X

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Ek Notlar: SSD Tercih Edilir, HDD Desteklenir; Windows 11’deki AMD CPU’lar, AGESA V2 1.2.0.7 gerektirir

Dragon Age: The Veilguard önerilen PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: