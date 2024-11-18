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Dragon Quest 3 HD – 2D Remake kısa bir zaman önce, 14 Kasım’da piyasaya sürüldü. Macera ve rol yapma oyunu olan Dragon Quest serisinin yeni oyunu Square Enix, Team Asano, Amata K.K. tarafından geliştirildi ve Square Enix tarafından yayınlandı. Dragon Quest 3 HD – 2D Remake inceleme puanları ve oyuncu yorumları belli oldu. Metacritic puanı 100 üzerinden 85 olan yapım için bazı platformların ve oyuncuların değerlendirmeleri ve puanları içerikte.

Dragon Quest 3 HD – 2D Remake İnceleme Puanları ve Yorumları

En sevilen macera oyunlarından biri olan Dragon Quest 3’ün yeniden yapımı oyunculara sunuldu. Oyun Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte. 14 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan oyun için değerlendirmeler yayınlandı. İşte bazı platformların Dragon Quest 3 HD – 2D Remake inceleme puanları:

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Metacritic: 85/100

Oyuncu puanı: 6,8/10

Forbes: 100/100

Gameliner: 100/100

Digital Chumps: 95/100

Areajugones: 90/100

PSX Brazil: 90/100

Meristation: 90/100

Game Rant: 90/100

Hardcore Gamer: 90/100

GamingBolt: 90/100

PlayStation Universe: 90/100

Screen Rant: 90/100

PC Games: 90/100

Games.ch: 87/100

LevelUp: 87/100

Video Chums: 86/100

Press Start Australia: 85/100

PlaySense: 85/100

Vandal: 84/100

Player 2: 83/100

Impulsegamer: 82/100

Push Square: 80/100

Worth Playing: 80/100

IGN Italia: 75/100

GameSpew: 70/100

4P.de: 65/100

Oyuncu Yorumları ve Puanları

Dragon Quest 3 HD – 2D Remake’i deneyimleyen bazı oyuncuların puanları ve yorumları da aşağıdaki gibidir:

– Yeniden yapım, orijinaline sadık kalarak güzel görselleri, QoL iyileştirmeleri ve yeni içeriğiyle taze bir his veriyor. – Starmunch, 10/10

– Efsane, Square Enix’in işini/ oyununu mahvetmesi için ölmedi. Anahtarda 30 fps günümüz standartlarına göre çok kötü, üzgünüm ki 60 fps ve 120 fps’ye kadar olan çağdayız. Bir oyun için aşırı pahalı, daha iyisini yapın. -5 puan, bu oyunun Steam puanı alışveriş öğesi aptalca, hiç kimse oyunu satın alıp efsane duvar kağıdını sansürlemek için buhar puanlarını kullanmayacak. Orijinal oyundaki gibi, ses aktörlerinin yaşam kalitesi iyileştirilmiş, ancak çok fazla bir kısmı değil. Genel olarak oynanışa -2 puan. Totalde + 3 puan; 3/10. Mod topluluğu anti-sansürle efsane oyuna geri döndüğünde, indirime girin. – DiamondsDo98, 3/10

– Bu, yeni bir kat boyayla Dragon Quest 3’tür. Grafiksel olarak bir yeniden yapım olabilir, ancak 2024 JRPG’den çok 1988 JRPG’ye daha yakın oynanır. Grafiksel olarak bile Octopath gibi gördüğümüz diğer HD-2D oyunlardan büyük bir adım geride olduğunu düşünüyorum. Rastgele karşılaşma oranını ayarlamak gibi Square’den beklediğimiz bazı yaşam kalitesi özelliklerini dahil etmemek şaşırtıcı. Orijinalin hayranları ve niş hardcore eski tarz izleyicileri dışında çoğu insanın bundan keyif alacağını hayal edemiyorum. 60 dolar suratımıza atılan bir tokat gibi görünüyor ve bu oyunun yapımının nasıl yıllar aldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Özellikle tam fiyatta kesinlikle tavsiye edemem. – jab011, 6/10