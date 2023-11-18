Dragon’s Dogma 2 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu

PEGI (Pan European Game Information) Avrupa Oyun Bilgi Sistemi tarafından Dragon’s Dogma hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Dragon’s Dogma 2 ne zaman çıkacak diyen hayranlarının çok uzun süre beklemeyeceğini söyleyebilir. Oyun, 2024 yılı Mart ayı bitmeden çıkacak. Resmi duyuru gelmeden bu bilginin açıklanması, PEGI’nın Dragon’s Dogma 2 çıkış tarihini sızdırması olarak yorumlandı.

Dragon’s Dogma 2 Ne Zaman Çıkacak Sorusunun Cevabı PEGI’ye Göre 22 Mart 2024!

Pan Avrupa Oyun Bilgi Kurulu (PEGI), Dragon’s Dogma 2’nin çıkış tarihinin 22 Mart 2024 olduğunu açıkladı. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Dragon’s Dogma serisinin 2nci oyununun çıkış tarihi ile ilgili olarak Capcom’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen, PEGI’nın verdiği bilgilerin yanlış çıkmadığı da biliniyor.

Mart 2024’te piyasaya çıkacak olan Oyunun resmi açıklaması şöyle:

“Büyük macerana atıl, Arisen!

Dragon’s Dogma, oyuncuları Arisen’lerinin görünümünden, mesleklerine, partilerine, farklı durumlara nasıl yaklaşacaklarına ve daha fazlasına kadar kendi deneyimlerini seçmeye zorlayan tek oyunculu, anlatı odaklı bir aksiyon RPG serisidir.

Şimdi, uzun zamandır beklenen bu devam filminde Dragon’s Dogma 2’nin derin, keşfedilebilir fantastik dünyası sizi bekliyor.

Yolculuğunuzda, gizemli dünya dışı varlıklar olan Pawns (Piyonlar) da size eşlik edecek ve o kadar eşsiz bir maceraya katılacaksınız ki, sanki kendi maceranızda diğer oyuncular da eşlik ediyormuş gibi hissedeceksiniz.

Dragon’s Dogma 2 de gerçekten sürükleyici bir fantastik dünya yaratmak için tüm bu unsurlar fizik teknolojisi, yapay zeka (AI) ve en son grafiklerle daha da geliştirildi.”

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28 Kasım da Yeni Fragman Gelecek

Dragon’s Dogma 2 ilk kez Mayıs 2023’te Capcom Showcase’de tanıtılmıştı. Son gelen bilgilere göre, oyunun oyun içi satın alma işlemlerini de barındıracağı belirtiliyor. Oyun için 28 Kasım 2023’te yaklaşık 15 dakikalık bilgi ve görüntülerin yer alacağı yeni bir vitrin düzenleneceği de gelen bilgiler arasında…

Dragon’s Dogma 2 Hakkında Oyuncu Yorumları

Dragon’s Dogma 2’nin çıkış tarihinin ortaya çıkmasının akabinde serinin hayranları da şahsi sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşımda bulundular. Söz konusu paylaşımlara ve oyuncu yorumlarının bir kaçına göz atmak gerekirse:

“İlk oyun harikaydı, 2nci oyunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Daha fazla gecikmeyecek olması da sevindirici.

“GTA VI çıkış tarihi belli olunca bu oyunun da çıkış tarihi değişebilir. GTA 6’nın pek çok oyunun çıkış tarihini etkileyeceğini düşünüyorum. İlgi GTA 6 da değilken piyasaya çıkmak isteyeceklerdir.”

“Capcom yapıyor bu işi. İlk oyundaki başarılarını devam ettirirlerse seri 3üncü oyuna da uzar diye düşünüyorum. İlkini bitirmiştim, ikincisi çıkmadan bir daha bitireyim bari.