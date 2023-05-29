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Dragon’s Dogma 2 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Dragon's Dogma 2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgilendirme yapmayan şirket oyunun tahimini 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlamakta.

Mustafa

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Dragon's Dogma 2v

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Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile birlikte oyun piyasasına farklı türlerde oyunlar çıkmakta. Bu oyunlar arasında adından oldukça sıkça söz ettiren Dragon’s Dogma 2 daha çıkmadan oldukça popüler bir edinmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Dragon’s Dogma 2 oynanış fragmanına göz atacağız.

Gelen bilgilere göre Dragons Dogma 2, verilen bilgilere göre RE Engine üzerinde geliştiriliyor. Oyun konusunda detaylı bir açıklama gelmedi şu anlık.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman oldukça kaliteli ve efektif görsellerin olduğunu görüyoruz. Bunun yanında dövüş mekanikleri oyun içinde diğer yaratıkların grafikleri oldukça gerçekçi ve kaliteli durmakta. Ekstra olarak oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayacaksınız.

Son olarak Dragon’s Dogma 2’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgilendirme yapmayan şirket oyunun tahimini 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlamakta.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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