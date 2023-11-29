Aksiyon rol yapma, dövüş ve nişancılık oyunu serisi Dragon’s Dogma’nın yeni yapımı Dragon’s Dogma 2’den yeni fragman yayımlandı. Capcom tarafından yayımlanan fragmanın yanı sıra, Dragon’s Dogma 2 ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Ön siparişe açılan oyunun çıkış tarihi de 22 Mart 2024 olarak netleşti. Gamerların sabırsızlıkla beklediği yapım için Steam fiyatı ABD de 69,99 dolar olurken, Türkiye için ise 49,99 dolar olarak tayin edildi.

Dragon’s Dogma 2 Yeni Fragmanı Geldi Ön Siparişe Açıldı

Dragon’s Dogma serisi hayranlarına müjdeli haberler peşi sıra geldi. Capcom’un geliştiriciliğinde ortaya çıkan oyun bugün itibariyle Steam üzerinden ön siparişe açıldı. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak oyunun piyasaya sürülme tarihi 22 Mart 2024. İşte Dragon’s Dogma 2 resmi Twitter (X) hesabından yapılan 40 saniyelik video paylaşımı:

Dragon's Dogma 2 is coming to PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC/Steam on March 22, 2024. Pre-order now!



Check out latest trailer revealed in the Dragon's Dogma 2 Showcase!



📺 https://t.co/EaPNXhyNfE#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/u9tRbwiuGR — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) November 28, 2023

Oyunun çıkış tarihi ve ön siparişe açılmasının yanı sıra oyunda yayımlanan fragmanlar da oyuncuların bir hayli ilgisini çekti. İşte Dragon’s Dogma 2’den bir boss savaşı videosu:

Dragons Dogma 2 looks fucking amazing pic.twitter.com/D0omIUHMmy — Monster Hunter Jhokes (@QuirklessStoner) November 28, 2023

Bir başka Twitter kullanıcısı da; “Dragon’s Dogma 2 – Yeni Boss Dövüşü Oynanışı” başlıklı gönderisinde şu ifadeleri kullanarak bir diğer fragmanı paylaştı: “Capcom, DD2’de Drake ve Dullahan’ı gösteriyor. İkisi de çok iyi görünüyor. Oyun, 22 Mart da PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak”:

Dragon's Dogma 2 | New Boss Fight Gameplay



Capcom shows off the Drake and the Dullahan in DD2. Both of them look insane! 😱



Releasing March 22nd on PS5, Xbox Series X|S and PC.#DragonsDogma2 pic.twitter.com/alhxKBJfFr — KAMI (@Okami13_) November 28, 2023

Fragmanlar Oyuncuları Heyecanlandırdı

Uzun süredir Dragon’s Dogma 2’nin çıkışını bekleyen gamerlar için oyunun çıkış tarihinin deklare edilmesi mutluluk uyandırdı. Ayrıca ön siparişe açılan oyun için sipariş vermeye başlayan oyuncular, Dragon’s Dogma 2’nin Türkiye fiyatının biraz daha düşürülebileceği noktasında birleşti. Dragon’s Dogma 2 ile ilgili olarak oyuncuların yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Beklediğimden çok daha erken çıkıyor, bu oyun için son derece heyecanlıyım. Hemen ön sipariş geçtim. İndirim için beklemeyi düşündüm ama dolar kuru artarsa zaten aynı kapıya çıkar diye verdim sipariş.”

“İlk oyunda pawn oluştururken 10’a yakın ses seçme imkanı vardı. Bunda da böyle olacak muhtemelen ve çok fazla farklı seslendirmen olmasından ötürü kaliteden ödün veriliyor. 2023 de daha iyisi yapılabilirdi sanki…”

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“Fragmanları beğendim. Shadow of the Colossus tarzı bir fight olmuş güzel görünüyor. Yalnız companion seslendirmeleri çok kötü çizgi film seslendirmesi gibi olmuş.”

“Fiyat en azından 40 dolara düşürülebilir 10 dolar daha azaltılarak. Ama yine ABD ile farklı fiyatlandırmaya gitmeleri de olumlu açıkçası, hiç yapmayabilirlerdi de…”

Dragon’s Dogma 2 Sistem Gereksinimleri!

2024 yılı Mart ayında çıkış yapacak olan Dragon’s Dogma 2 için gereken minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT with 8GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

İlave Notlar: Tahmini performans: 1080p / 30fps. Grafik ağırlıklı sahnelerde kare sayısı düşebilir. Işın izlemeyi desteklemek için NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800 gereklidir.

Ön Sipariş için oyunun Steam sayfası: https://store.steampowered.com/app/2054970/Dragons_Dogma_2/