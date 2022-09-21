Drakula Efsanesi House of Darkness İle Canlandı!

Drakula’nın hikayesi, 1897’de ilk kez yayınlandığından beri beyaz perdede birçok kez anlatıldı; FW Murnau, Mel Brooks ve Francis Ford Coppola gibi çeşitli film yapımcıları bu hikayeyi farklı açılardan ele aldı.

Şimdi, ünlü oyun yazarı ve yönetmen Neil LaBute, dişleri, vahşeti gösteren ve erkek ve kadın karakterleri arasındaki güç dinamiklerine daha fazla odaklanan hikayeyi vurguluyor. Bir söyleşide LaBute ve aktris Gia Crovatin, onları House of Darkness’a neyin çektiğini, en sevdikleri korku filmlerinin neler olduğunu ve filmin neden yorgun korku hayranlarına hitap edebileceğini tartışıyor.

House of Darkness’ı yapmaya sizi ne itti sorusuna Neil LaBute: “Dürüst olmak gerekirse, sanatsal ve ekonomik nedenler vardı. Bu film fikri, COVID zirvesindeyken başladı ve normal, tam teşekküllü bir prodüksiyon kurmanın zor olduğu bir durumda yapmak istediğim bir şey arıyordum. Zaten küçük bir oyuncu kadrosu ve sınırlı konumlar gerektiren bir senaryom vardı. Bu, daha az üretim günü anlamına geliyordu.” diyor.

House of Darkness , 1960’ların Hammer korku filmlerine geri dönüyor ve yine de LaButian dokunuşuna sahip. Bu dengeyi nasıl sağladınız ve varsa kendi korku filminizi başarılı bir şekilde yaratmak için ne tür araştırmalar yaptınız? sorusuna ise

LaBute: Denge açısından, birlikte çalıştığım ekibe vereceğim görsel şeyler: kostüm tasarımcısı, yapım tasarım ekibi, vb. Arkansas’ta film için mükemmel olan bu güzel evi bulduk. Görüntü yönetmeni Daniel Katz, hem zarif hem de ürkütücü görünen ve hissettiren eski Gotik görünümün bu modern görüntüsünü yakaladı diye ekliyor.