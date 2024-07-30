Ana Sayfa » Oyun Drawful 2 Steam’de Ücretsiz Oldu, İşte Detaylar! Oyun Drawful 2 Steam’de Ücretsiz Oldu, İşte Detaylar! Emine Emre 4 Görüntüleme

Dünya çapında kullanıcı sayısı en fazla olan dijital oyun platformu Steam, abonelerine bedava oyun hediye etmeye devam ediyor. Platformun şimdiki oyunu ise Drawful 2. En sevilen çizim ve tahmin oyunlarından biri olan Drawful 2 Steam’de ücretsiz oldu. Oyun hakkında merak edilenler ve Steam ücretsiz oyun kampanyasının detayları içeriğimizde.

Drawful 2 Steam’de Ücretsiz Oldu!

Steam, global çapta en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri. TL ile işlem olanağını kaldırdıktan sonra özellikle ülkemizde yerini Epic Games Store’a kaptırdı denilebilir, ancak dünya çapında zirvedeki yerini hala korumakta. Oyun fiyatlarının aşırı yükselmesi ile birlikte oyun severler platformun sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarını kaçırmamaya çalışıyor. Nitekim bu strateji – bulmaca oyunu kategorisinde yer alan oyunun ücretsiz sunulması da oyun tutkunları için harika bir fırsat denilebilir.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam’de ücretsiz sunulan yeni oyun yukarıda da bahsettiğimiz gibi Drawful 2 oldu. Oyunun platformdaki normal fiyatı 5.80 dolar seviyesinde. Drawful 2 Steam’de 28 Ağustos tarihine kadar bedava olacak. Bu tarihe kadar kütüphanenize ekleyerek oyunu istediğiniz zaman bedava oynayabilirsiniz. Peki Drawful 2 Steam’de ücretsiz nasıl indirilir, bakalım…

Drawful 2 Steam’de Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Steam’de Drawful 2 oyununu ücretsiz indirmek için öncelikle resmi Steam Web adresine giderek kullanıcı hesabına girilir. Akabinde Steam Drawful 2 sayfasına girilerek “hesaba ekle” butonuna tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine indirilir. Bundan sonrasında ise oyunu istediğiniz zaman keyifle deneyimleyebilirsiniz.

Drawful 2 Hakkında

Drawful 2, Jackbox Games tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında piyasaya çıkarılmıştır. Çok oyunculu moda sahip olan Drawful 2, 3 – 8 kişi ile oynanabilmekte ve oyun pek çok kişi tarafından izlenebilmektedir. Çizim ve tahmin oyunu olan bu yapımda oyuncu kendine verilen kelimeyi çizerek anlatmaya çalışmaktadır. Oyunda başarıya ulaşmak için iki seçenek bulunmakta: Birincisi ilk doğru tahmini yapabilmek, diğeri ise yanlış tahmini diğer oyunculara inandırmak.

Oyun tablet ya da telefon kullanılarak oynanabilmekte. Oyundaki bir diğer önemli detay ise oyuncunun kelime seti oluşturabilmesi. İlk oyundan farklı olarak bu özellik dikkat çekmekte. Drawful 2; Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, Amazon Luna ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilmekte.