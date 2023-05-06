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Dune 2’den İlk Fragman Geldi!

Günümüzün en ünlü filmlerinden biri olan Dune 2 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona girerek seyirciler ile buluşacak.

Mustafa

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Dune 2

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Günümüzün en ünlü ve oldukça beğenilen efsane film kategorisinde yer alan Dune, serinin ikinci filmi için çekimlere başlamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere serinin ikinci filmi olan Dune 2 fragmanına göz atacağız.

İkinci filmde bizleri neler bekliyor sorusunun cevabı ise serinin ikinci bölümü öncesinde paylaşılan fragmanda ise, Zendaya(Chani) ve Timothee Chalamet’in (Paul) bulunduğu evreni kurtarmak için işbirliği yaptığını görüyor olacağız.

Serinin ikinci filminde ise gene tanıdık yüzlerde yer alacak; Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, David Dastmalchian, Javier Bardem, Stephen McKinley Henderson ve Charlotte Rampling gibi ünlü isimler serinin ikinci filminde de yer alacak.

Son olarak filmin çıkış tarihi hakkında açıklama yapan yapımcı, Dune 2’nin vizyona giriş tarihini 3 Kasım 2023 olarak açıkladı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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