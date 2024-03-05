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MMO tabanlı, heyecanla beklenen oyun Dune: Awakening oynanış görüntüleri ve fragmanı yayınlandı. Gerçekleştirilen Dune Direct etkinliği kapsamında yayınlanan oyunun ilk görüntüleri oldukça ilgi çekici. 2024 yılının ses getiren filmlerinden biri olacağı düşünülen Dune: Part Two ile aynı evrende geçecek olan Dune Awakening çıkış tarihi henüz belli değil. Film ile oyunun aynı dönemlerde oyuncu ve izleyici ile buluşması bekleniyor.

Dune: Awakening Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı

Norveç merkezli oyun geliştirici şirket Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 kullanılarak geliştirilen Dune: Awakening, fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Oynanış görüntüleri ile oyun severleri büyüleyen yapım zamansal olarak ilk filmden 8 yıl sonrasında geçiyor. Görsel açıdan etkileyici bir görünüme sahip olan Dune Awakeining, Arrakis gezegeninde geçmekte. Sert bir iklime sahip olan gezegendeki ayrıntıları oyunda ayrıntılı bir şekilde işlenmiş durumda. Yapımda kum solucanına kadar düşünülmüş olan yapımda oyuncu gezegenin zorlu şartlarında hayatta kalma savaşı veriyor.

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Fragmanda yer alan görüntülere göre oyun muhteşem grafikler ve görsellerle bezenmiş durumda. Dune Awakening oynanış görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Hayatta kalma unsurları ile donatılmış oyunda çok çeşitli materyaller, üs kurma gibi unsurlar oyuncunun hayatta kalma savaşının bir parçası olarak öne çıkıyor. Dune Direct etkinliğinde Dune Awakening hakkında açıklamalarda bulunan baş kreatif sorumlusu Joel Bylos, oyunun temel seviyede ve geleneksel bir hayatta kalma oyunu olarak başladığını ifade ediyor.

Joel Bylos Oyun Hakkında Bilgiler Verdi

İlk etapta, hayatta kalmak için temel ihtiyaçlar olan su, barınak gibi ihtiyaçlar temin edilmeye çalışılıyor. Örneğin ortam bir çöl olduğu için su bulmak bile oldukça zor. Oyuncu suyu nerden bulacak, başkalarının suyunu mu alacak, diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak… Oyuncunun yaşamaya devam etmesi için bu ihtiyaçları bir şekilde karşılaması gerekiyor. Bu kısım temel hayatta kalma türünü kapsıyor.

Oyuncu temel hayatta kalma şartlarını tamamladığında ve gerekli süreyi bu şekilde tamamladığında oyunun başka bir boyutu olan evrende nasıl ilerleyeceğini düşünme, politik hayatta kalma kısmına geçiliyor. Joel Bylos’un oyun hakkında anlattıklarına bakılırsa aslında gerçek hayatla birebir örtüşüyor. Dune Awakening’in bu özelliği de oyuncuyu tamamen içine alacak ve oldukça etkileyecek gibi görünüyor.

Dune Awakening Ne Zaman Çıkacak?

MMO tabanlı, Dune Awakening çıkış tarihi henüz belli değil. Oyun üzerinde yapılan çalışmalar halen devam ediyor. Bu kapsamda Dune Part Two ile eş zamanlı çıkabileceği yönünde söylemler söz konusu. Bunların yanı sıra oyunun beta sürümü erişime açılmış durumda. Bunun için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X platformları için piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

Dune Awakening Hakkında

Funcom ve Nukklear GmbH tarafından geliştirilen Dune Awakening, Funcom tarafından PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için yayınlanacak. Dune serisinin bir oyunu olan Dune Awakening; devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun, hayatta kalma oyunu, role playing game, macera oyunu ve massively multiplayer kategorilerinde yer almaktadır.