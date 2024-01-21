Dune Part One 9 Şubat 2024 İtibariyle Türkiye İçin Yeniden Vizyonda

Hayranlarına müjde… Dune: Part One, ülkemizde tekrar vizyona girecek. Dune Part One 9 Şubat 2024 itibariyle Türkiye için yeniden vizyonda!

2021 yılında vizyona giren Dune: Part One (Dune: Çöl Gezegeni) ya da yalnızca “Dune”; Türkiye için yeniden vizyona girecek. 2021 yılında hüküm süren pandemi koşulları nedeniyle global çapta sinema salonlarında izleyiciyle istediği oranda buluşamayan film, farklı bir strateji ile yeniden salonlara geliyor. Çıkışının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra Dune Part One 9 Şubat 2024 itibariyle Türkiye için yeniden vizyona girecek. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Dune Part One Türkiye İçin 9 Şubat 2024 İtibariyle Tekrar Vizyonda

Bilim kurgu ve macera türlerindeki film Dune Part One, 2021 yılında Denis Villeneuve yönetmenliğinde vizyona girmişti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapım, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile uluslararası çapta pek çok ödüle layık görülmüştü. 2021 yılı Ekim ayında vizyona giren yapımın ilk gösterim tarihinin üzerinden 2,5 yıl geçtikten sonra ülkemizde yeniden vizyona gireceği öğrenildi.

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Dune: Çöl Gezegeni Hangi Ödülleri Aldı?

Gösterime girmesinin ardından geride kalan 2,5 yıllık zaman diliminde pek çok dalda ödüle aday gösterilen film, bu adaylıklarından bir kaçından da ödülle ayrıldı. Toplamda 70’ten fazla festivale oyun ödülüne muhatap olan oyunun aldığı ödüllerden bazıları şu şekilde: