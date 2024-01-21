Dune Part One 9 Şubat 2024 İtibariyle Türkiye İçin Yeniden Vizyonda

2021 yılında vizyona giren Dune: Part One (Dune: Çöl Gezegeni) ya da yalnızca “Dune”; Türkiye için yeniden vizyona girecek. 2021 yılında hüküm süren pandemi koşulları nedeniyle global çapta sinema salonlarında izleyiciyle istediği oranda buluşamayan film, farklı bir strateji ile yeniden salonlara geliyor. Çıkışının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra Dune Part One 9 Şubat 2024 itibariyle Türkiye için yeniden vizyona girecek. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…
Dune Part One Türkiye İçin 9 Şubat 2024 İtibariyle Tekrar Vizyonda
Bilim kurgu ve macera türlerindeki film Dune Part One, 2021 yılında Denis Villeneuve yönetmenliğinde vizyona girmişti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapım, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile uluslararası çapta pek çok ödüle layık görülmüştü. 2021 yılı Ekim ayında vizyona giren yapımın ilk gösterim tarihinin üzerinden 2,5 yıl geçtikten sonra ülkemizde yeniden vizyona gireceği öğrenildi.
En güncel dizi, film, animasyon ve oyundan uyarlama yapımlar ile ilgili haberler için buraya göz atabilirsiniz.
Dune: Çöl Gezegeni Hangi Ödülleri Aldı?
Gösterime girmesinin ardından geride kalan 2,5 yıllık zaman diliminde pek çok dalda ödüle aday gösterilen film, bu adaylıklarından bir kaçından da ödülle ayrıldı. Toplamda 70’ten fazla festivale oyun ödülüne muhatap olan oyunun aldığı ödüllerden bazıları şu şekilde:
- 2022 Akademi Ödülleri – Görsel Efektlerde En İyi Başarı Ödülü
- 2022 Akademi Ödülleri – Prodüksiyon Tasarımında En İyi Başarı Ödülü
- 2022 Akademi Ödülleri – En İyi Müzik Ödülü
- 2022 Akademi Ödülleri – Sinematografide En İyi Başarı Ödülü
- 2022 Akademi Ödülleri – Sinema Filmleri İçin Yazılan Müzikte En İyi Başarı (Orijinal Müzik) Ödülü
- 2022 Akademi Ödülleri – Film Kurguda En İyi Başarı Ödülü
- 2022 Altın Küre Ödülleri – En İyi Orijinal Müzik – Sinema Filmi Ödülü
- 2022 Altın Küre Ödülleri – En İyi Sinema Filmi Ödülü
- 2021 Toronto Film Festivali – Ebert Yönetmen Ödülü
- 2022 Amerikan Film Enstitüsü Ödülleri – En İyi Sinema Filmi Ödülü
- 2022 National Board of Review Ödülleri – En İyi Sinema Filmi Ödülü
- 2022 BAFTA Ödülleri – Sinematografi Ödülü
- 2022 BAFTA Ödülleri – Ürün Tasarımı Ödülü
- 2022 BAFTA Ödülleri – Ses Ödülü
- 2022 Londra Film Eleştirmenleri Ödülleri – Teknik Başarı Ödülü – Görsel Efektler Ödülü
- 2022 Austin Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri – En İyi Kurgu Ödülü
- 2022 Hugo Ödülleri – En İyi Dramatik Sunum, Uzun Form Ödülü
- 2022 Seattle Film Eleştirmenleri Ödülleri – En İyi Görsel Efekt Ödülü
- 2022 Seattle Film Eleştirmenleri Ödülleri – En İyi Film Kurgusu Ödülü
- 2021 Camerimage – Bronz Kurbağa Ödülü
- 2021 Capri Hollywood Film Festivali – En İyi Film Kurgusu Ödülü