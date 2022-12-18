Dune: Part Two Çekimleri Tamamlandı!

Dune ile ününe ün katan Timothée Chalamet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beraber Dune: Part Two çekimlerinin tamamlandığı söyledi.

2021 yılında beyazperde de büyük bir başarıya imza atan Dune, ikinci filmin için düğmeye basmıştı. Birçok sinema eleştirmeni tarafından tam puan alan Dune, birçok yeni çıkacak filme de rehber olma niteliği taşıyor. İkinci filmin için çalışmaların tamamlandığının dile getirilmesi ikinci filmi bekleyenleri iyice heyecanlandırdı.

Dune filminin ana karakteri diyebileceğimiz Paul Atreides’i canlandıran Timothée Chalamet, filmin çekimlerinin tamamlandığını kendi Instagram sayfasından paylaştığı bir görsel ile duyurdu. Gönderinin altına gelen yorumlar, sinemaseverlerin bu filmi ne kadar beklediğini kanıtlamış oldu.

Dune: Part Two çekimleri Budapeşte, Abu Dabi ve Ürdün gibi şehirlerde tamamlandı. Film 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek ve sinema dünyası ile bulaşacak.

Al Pacino, Ekranlara Muhteşem Bir Filmle Dönüyor!