Dungeon Crawl Classics Hızlı Başlangıç Kuralları Türkçe Ücretsiz Yayımlandı

RPG ve Dungeon Crawl Classics tutkunları için iyi haber geldi… Dungeon Crawl Classics Hızlı Başlangıç Kuralları tamamen Türkçe, lisanslı ve ücretsiz şekilde indirilebilir halde paylaşıldı. Türk oyun sektörünün masa oyunları, kutu oyunları ve video oyunları noktasında önemli isimlerinden olan İhsan Yeniçeri tarafından şahsi sosyal medya hesabından duyurulan haber, kısa sürede büyük yankı buldu.

Dungeon Crawl Classics Hızlı Başlangıç Kuralları Türkçe Lisanslı Şekilde Ücretsiz İndirilebilir!

RPG oyun sistemi arayanlar için müjdeli haberi kişisel Twitter (X) hesabından veren İhsan Yeniçeri, aşağıdaki paylaşımı yaptı. Paylaşımın içerisinde yer alan link üzerinden Dungeon Crawl Classics (DCC) RPG Oyun Sistemi’nin Hızlı Başlangıç Kuralları, Türkçe ve tamamen ücretsiz şekilde indirilebilir:

ARKADAŞLAR SİZE GÜZEL BİR HABERİM VAR!



Dungeon Crawl Classics (DCC) RPG Oyun Sistemi’nin Hızlı Başlangıç Kuralları, şimdi Türkçe ve tamamen ücretsiz!

Hem de Lisanslı bir şekilde!



Kendinize yeni bir RPG oyun sistemi arıyorsanız eğer buldunuz demektir :)



Aşağıdaki linkten anında… pic.twitter.com/17cpFkJB2R — İhsan Yeniçeri (@Valiantlion23) November 26, 2023

Kısa sürede yüz bine yakın görüntülenme alan twit sonrasında pek çok oyun tutkunu da yorumlarında mutluluklarını dile getirdiler. Bunun yanı sıra, Dungeon Crawl Classics (DCC) RPG Oyun Sistemi’nin Hızlı Başlangıç Kurallarının basılı kitap halinde piyasaya sürülmesini isteyenlerin de olduğu gözlendi. Bu yorumlara cevap veren İhsan Yeniçeri, yeterli talep olması durumunda bunun da gerçekleşebileceğini kaydetti.

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Bunun yanı sıra Emre İnal adlı oyuncunun yorumu da dikkat çekti. Yorumunda emek verilen projeye dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı, önemli noktalara değindiği eleştirilerini de şu şekilde dile getirdi:

“Çok güzel emek verilmiş, orijinaldeki sayfalar birebir korunmuş, ama keşke daha basit bir TTRPG çevrilseymiş. Oyunun hitap ettiği kitle seneler önce AD&D oynayıp günümüz TTRPG’lerinden aynı hissi alamayanlar. Hedef onlar değildir sanırım. Bir de kendi zarları gerekiyor D5 D24 vs.”

Nostalji tutkunlarını sevindiren DCC RPG Hızlı Başlangıç Kurallarının Türkçe yayımlanmasının ardından, Türk gamerlar için yeni hamleler gelebileceği de ön görülüyor.