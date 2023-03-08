Dungeons and Dragons Filminin Son Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde sinema sektörü oldukça hareketli geçmekte, son zamanlarda adından söz ettiren Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves filminin vizyona girmesine az kala filmin son fragmanı yayınlandı. Bugünkü yazımızda sizlere film ile ilgili kısa bir özet geçip fragmana göz atalım.

İlk olarak filmin konusuna gelecek olursak; Rol play oyunu Dungeons and Dragons’un beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçmekte. Aslında filme bakınca bir yandan Yüzüklerin Efendisi konsepti gibi duruyor ama tabi ki değil, konu olarak çok farklı bir evrende geçmekte.

Oyuncu kadrosuna baktığımız zaman birden fazla ünlü oyuncu bulunmakta; Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith ve Sophia Lillis gibi isimler filmde rol alacak.

Dungeons and Dragons filmi için aslında tam olarak mizah ve drama yönünde olacağı bilgisi var. Film ülkemizde 7 Nisan’da vizyona girecek.