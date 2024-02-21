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Lady Gaga resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla Fortnite ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Şimdiye kadar pek çok ünlünün yer aldığı Fortnite oyunu artık başka bir boyuta geçecek gibi görünüyor. Epic Games muhteşem stratejileri ile oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de dünya starı Lady Gaga Fortnite Festivaline geliyor. İşte ayrıntılar…

Dünya Starı Lady Gaga Fortnite Festivaline Geliyor

Popüler nişancı oyunu Fortnite yine önemli bir haberle gündeme geldi. 2017 yılında yayınlanan ve en sevilen nişancı oyunlarından biri olan Fortnite önemli ve farklı gelişmelerle oyuncuların karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Epic Games hisselerinin bir kısmının Disney tarafından satın alınması sonucunda yeni bir proje duyurulmuştu. Proje kapsamında artık Fortnite evreninde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar karakterlerini görmek mümkün olacak. Bu kapsamda Fortnite’in artık kalıcı bir evren olması gibi önemli bir konu gündeme gelmişti.

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Şimdi ise bambaşka bir haberle gündeme gelen Fortnite, bu kez de Grammy ödüllü, dünya starı, gerçek bir ikon olan Lady Gaga’yı ağırlayacak. Bu önemli haberi X hesabından duyuran Lady Gaga’nın paylaşımı ise şu şekilde:

Epic games ile iş birliğini bu tweet ile duyuran dünya yıldızı, daha önce attığı “What’s fortnight” paylaşımını alıntılamayı unutmadı. Lady Gaga’nın bu paylaşımı 22 Şubat tarihini yani yarını işaret ediyor ve sanıyoruz ki Fortnite Festivali ile ilgili büyük bir duyuru geliyor.

Fortnite Festivaline Gelen Ünlüler

Fortnite Lady Gaga’dan önce de dünya çapında ünlü müzik starları, film aktörleri, süper kahramanlar ve film karakterlerini ağırladı. Ancak bu en son haber tüm oyun dünyasında yankı uyandırdı. Epic Games hem Fortnite oyuncularını hem de tüm oyun sektörünü şaşırtmayı yine yeniden başardı.

Daha önce Fortnite ile iş birliği gerçekleştiren ünlüler arasında Travis Scott da yer alıyor. Astronomical etkinliği kapsamında ünlü rapçi Travis Scott, Fortnite oyunu içinde canlı bir konser vermiş ve küresel çapta milyonlarca oyuncuyu bir araya getirmişti. Travis Scott’un yanı sıra oyunla iş birliği yapan ünlülerden biri de The Weeknd olmuştu. Ünlü şarkıcı da oyun dünyasında büyük etki bırakmış ve Fortnite Festivali kapsamında Popular şarkısının klibini gösterime sokmuştu. Ünlü isimler ile yapılan bu tarz iş birlikleri Fornite oyunun popülerliğini daha artırıyor. Eğer Epic Games çalışmalarına böyle devam ederse Fortnite dünyanın en popüler oyunu olabilir.

Aralık ayında başlayan Fortnite Festivali ilk başlarda birtakım aksilikler yaşamış ve bazı küçük eleştiriler almıştı. Ancak o zamandan bu yana Fortnite Festival gelişimini sürdürmekte ve şu anda pek çok aksiliği gidermiş durumda. Epic Games ilk etapta eksik olan kontrol cihazı desteği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve bu kapsamda PDP ile bir ortaklık kurdu. Bu iş birliğiyle Rock Band 4 ve Fortnite Festival ile uyumlu, yeni ve kablosuz bir gitar geliştirilmesi planlanmakta.