Bugün sizlere hazırlamış olduğumuz Dünyaca ünlü ressamlar ve sanat eserlerinden bahsedeceğiz. İlk öncelikle ressam kimdir?

Ressam veya resim yapan kişi, adı üzerinde resim yapan, yani her türlü malzemeyi kullanan, resim çalışan, eli fırça tutan kişilere ressam denir. Sözlük tanımı en azından böyledir. Taklit, kopya, bir fotoğrafı aynen tuvale aktaran, yapılmış bir çalışmaya bakarak aynısını veya benzerini, gördüğü bir manzarayı, karşısına koyduğu bir objeyi yapan kişilere ressam denir yani ressamdır. Bu tanıma herkes uyabilir. Bir ayrım yoktur, yani şuna ressam denir, buna denmez veya şu kadar sayıda resim yapan, resimleriyle sergi açmış olsun veya olmasın hiç fark etmez ressam sınıfına girer ve o kişi ressamdır. Kısacası resim yapan herkes ressamdır.

Sizler için seçtiğimiz Dünyaca ünlü ressamlar ve sanat eserleri;

Mona Lisa, Leonardo Da Vinci



Rönesans’ın en önemli ressamlarından Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa’sı, sırlarıyla hala çok konuşulan, belki de dünyanın en ünlü sanat eseri. Birçok kez çalındı ama şu anda Paris’teki Louvre Müzesi’nde, kurşun geçirmeyen bir camın ardında sergileniyor.

Ahşap üzerine yağlı boya kullanılan bu 16. yüzyıl portresinin boyutu 77 cm x 53 cm. Dağlık bir manzara önünde dönemin Floransa tarzında giyinmiş kadın figürü, Leonardo’nun sfumato yani yumuşak, yoğun gölgeli modelleme tekniğinin dikkate değer bir örneği. Portredeki kadın hakkında da çeşitli görüşler ileri sürülmekte… Bugün kullanılan isim, 16. yüzyıl sanat tarihçisi Giorgio Vasari’ye dayandırılıyor: Leonardo Da Vinci’nin, Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun karısını resmettiği söyleniyor.

Kuşaklar boyu sanatçılara ilham veren, sayısız kopyası olan Mona Lisa’daki en etkileyici şey ise canlılığı. Yaşayan bir varlık gibi değişiyor; her baktığımızda daha farklı görüyoruz!

İnci Küpeli Kız, Johannes Vermeer

Johannes Vermeer, ölümünün ardından tanınan bir ressam. 17. yüzyılın Alman ressamı Vermeer’in en başarılı tablolarından biri de İnci Küpeli Kız. Genç kızın masumiyeti, etkileyici bakışları ve inci küpeleri…

Tuval üzerine yağlı boya kullanılarak yaratılan “İnci Küpeli Kız”, egzotik elbiseli hayali bir genç kadını ve kadının oldukça büyük bir inci küpesini tasvir ediyor. 1665 yılı civarında yapılmış olan bu ünlü eser, Hollanda’daki Mauritshuis Galerisi’nde sergileniyor.

Yıldızlı Gece, Vincent Van Gogh

Post-empresyonist dönemin öncülerinden, Hollandalı sanatçı Vincent Van Gogh’un kaldığı akıl hastanesindeki odasından görülen Saint-Remy-de-Provence kentinin bir yorumu: Yıldızlı Gece…

Vincent Van Gogh’un en önemli eserlerinden biri olan Yıldızlı Gece, Museum of Modern Art’ta (MoMA) sergileniyor. Resimde görülen manzara, Van Gogh’un akıl hastanesindeki odasından görülen şehir manzarası olsa da sanatçı resim yaparken gerçeğe pek sadık kalmamış; hayal gücünü resme aktarmıştır. Örneğin; resimdeki köy ve kilise kulesi, sanatçının hayal gücüyle yaratılmış unsurlar. Aslında böyle bir yer yok. Ayrıca akıl hastanesinin pencerelerindeki demir parmaklıklar da eserde yok.

Guernica, Pablo Picasso

İspanyol İç Savaşı sırasında Nazilerin Bask şehri Guernica’yı bombalamasına tepki olarak yaratılan eser, savaşın insan üzerinde bıraktığı etkiyi anlatırken barışın sembolü haline gelmiştir. İlk bakışta, Guernica’nın kompozisyon kafa karıştırıcı ve kaotik görünür. Aslında baskın bir görsel düzen bulunan resimde savaşın acılarına katlanan çocuklar, katledilen yetişkinler ve hayvanlar, harap olan binalar vurgulanmaktadır.

349 cm × 776 cm ölçülerindeki devasa tabloda kullanılan sınırlı renkler düzleştirilmiş Kübist formlar üzerinde ek bir etki yaratır. Tabloda vahşeti tanımlayan sembollerin yanı sıra barış ve umut içeren güvercin gibi sembollere de yer verilmiştir.

Öpücük, Gustav Klimt

Viyana Sezession grubunun kurucusu Gustav Klimt, The Kiss adlı eserini 1908’de tamamladı. Öpücük Klimt’ın en popüler eseri olup Viyana’daki Belvedere Galerisi’nde sergileniyor.

Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan The Kiss 180 x 180 cm boyutlarında. Gümüş ve altın varaklı bir yağlı boya şaheseri olarak nitelendirilen eser çiçek tarlasında birbirini kucaklayan bir çifti tasvir ediyor.

Çığlık, Edvard Munch

Doğanın çığlığı olarak da bilinen The Scream (Çığlık), Norveçli ressam Edvard Munch’un yaptığı dört Çığlık tablosundan biri. 1994 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Norveç’ten çalınan eser birkaç ay içerisinde sapa sağlam ele geçirildi. 2004 yılında bir kere daha çalınan tablo bu sefer 2 sene sonra bulundu.

Çığlık tablosunun kahramanının, 13 yaşındayken ablasını kaybeden ressamın kendisi olabileceği sanılıyor. Öte yandan sanat tarihçileri, 1889’da Paris’teki Dünya Fuarı’nda sergilenen Perulu bir mumya olabileceğini de belirtiyor. Andy Warhol, Çığlık tablosunu seri halinde yeniden basmıştı (1984).

Son Akşam Yemeği/Son Yemek, Leonardo Da Vinci

İsa’nın Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeği, Rönesans ressamları tarafından sıklıkla resmedildi. Mona Lisa’dan sonra Leonardo Da Vinci’nin en çok bilinen eseri; Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek…

Bu muhteşem eser, herhangi bir müzede sergilenmiyor. İtalya’nın Milano kentindeki bir manastırda yer alan resmi başka bir yere transfer etmek, boyutları nedeniyle imkansız. Da Vinci bu resmi, 1495 yılında Santa Maria delle Grazie Manastırı’nın yemek salonunun duvarına resmetse de “Son Akşam Yemeği” bir fresk değil.

Venüs’ün Doğuşu, Sandro Botticelli

Sandro Boticelli’nin 1484 tarihli eseri: The Birth of Venus (Venüs’ün Doğuşu). Antik dünyayı referans alarak ortasında bulunan bu eser, Rönesans döneminin en büyük hazinelerinden. The Birth of Venus (Venüs’ün Doğuşu), Botticelli’ye Medicilerden Lorenzo di Pierfrancesco’nun düğünü için ısmarlanmış; Botticelli resimde iki farklı mitolojik hikayeyi tek bir kadrajda birleştirip açık kompozisyonlu olarak tamamlamıştır. The Birth of Venus (Venüs’ün Doğuşu), Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde görülebilir.

Adem’in Yaratılışı, Michelangelo Buonarroti

Hristiyanlıkta Tanrı’nın Adem’e hayat üflemesinin betimlendiği sahne: The Creation of Adam (Adem’in Yaratılışı). Heykellerinde ve resimlerinde ideal insan tasvirleriyle tanınan ünlü ressam Michelangelo Buonarroti’nin eseri. Tabloda, Tanrı’nın Adem’i kendi suretinde yarattığına ilişkin gönderme de var.

İtalyan sanatçı Michelangelo Buonarroti tarafından 1508-1512 döneminde, Sistine Şapeli’nin tavanının resimlendirip dekorasyonundan ortaya çıkarılan, yüksek Rönesans resim sanatının şaheserlerinden…

Klimt, Beethovenfries

Klimt bu resmi Sezession Sergisi için 1902’de hafif boyalarla direk duvara çizmiştir. 1986 yılına kadar sergilenmeyen eser şuan kalıcı yerinde o tarihten beri sergilenmektedir. Resmi Viyana‘da bulunan Sezession galerisinde görebilirsiniz.

Botticelli, Allegoria della Primavera

İtalyan Rönesans dönemi ressamı Sandro Botticelli tarafından yapılmış eser sulu boya çalışmasıdır. Bir bahçede toplanmış mitolojik karakterler bulunmaktadır. Eser günümüzde Floransa‘da bulunan Uffizi galerisinde sergilenmektedir.

Ayrıca bkz: İzlenecek En İyi Savaş Filmleri