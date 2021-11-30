İzlenecek En İyi Savaş Filmleri

İnsanoğlu dünyada olduğu süre boyunca her dönem savaşmıştır. Kimi zaman kendi toplumunu korumak için, kimi zamanda başka toplumları ele geçirmek için savaşmıştır. Savaş filmleri bizlere bu olayları anlatmaya çalışır. Savaş filmlerinde büyük dramlar, kahramanlıklar ve aşklar yaşanır. Çoğu toplum kahramanını bulurken, kimi toplumda yasa boğulur.

Genellikle savaşlarda hava, deniz ve kara da olan mücadeleler göze çarpar. Fakat bunların dışında tutsaklar ve gizli aşklar savaşların perde arkasında olan gerçeklerdir. Sizler için en iyi savaş filmlerini derledik. Gelin bu listeye beraber bakalım.

Son Samuray

Amerikan Ordusunda, ukala ve aynı zamanda da kıdemli bir kaptan olarak bilinen Nathan Algren, 1870’lerde Japonya’dan bir teklif ve davet alır. Kendisinden, Japon İmparatorluğu’nun ilk ordusuna askeri eğitim vermesi talep edilmektedir. Her ne kadar modern savaş yöntemleri açısından gelişim gösterseler de samuray kültürü de hem devam etmekte hem de önemsenmektedir. Ancak Algren, başına gelen bir kaza sonucu, samurayların lideri tarafından kurtarıldığı vakit, esas samuray kültürüyle tanışır ve bundan ziyadesi ile etkilenir.

Fury

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman’dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor.

Son Umut

Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı’na göndermiştir. Çanakkale Savaşı’nın ardından Türkiye’ye gelen Connor’ın tek hedefi uzun süredir haber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. Connor’ın İstanbul’da başlayıp Çanakkale’ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan bu arayış yolculuğunda en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal olacaktır.

Fetih 1453

Babası II. Murat’ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet’in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu’nun son toprağı olan Konstantinapolis’i Osmanlı Devleti’ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir.

Cesur Yürek

William Wallace yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya döner. Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.

En İyi Netflix Savaş Filmleri

Dunkirk

2. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesini konu edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlar. Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Ryan’ı kurtarma görevine atanır.

Truva

Yıl Milattan Önce 1250. Bronz Çağının sonlarına doğru. İki gelişmekte olan millet, Truva Prensi Paris’in ardından çatışmaya girer. Paris, Isparta Kraliçesi, Helen’i, kocası Menelaus’u terk etmesi ve kendisi ile birlikte Truva’ya gelmesi için ikna eder. Menelaus, karısının Truvalılar tarafından ele geçirildiğini öğrenince kardeşi Agamemnon’dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu güç elde etmek adına bir fırsat olara görür. Bunun üzerine 50.000 Yunanlı taşıyan 1000 gemiyle Truva’ya savaş açarlar. Yunanlı kahraman Aşil’in de desteği ile Yunanlılar, asla yenilmeyen Truvalılar ile savaşa başlarlar.

300 Spartalı

Sparta Kralı, son derece kuvvetli bir ordu ile karşı karşıyadır çünkü Pers Kralı Xerxes, sahip olduğu gücü, çoktan Yunan Krallıkları üzerine salmıştır. Sparta Kralı, bu durumla baş edebilmek için çareyi yürekleri kocaman olan cesur 300 askerini toplamakta bulur. Tanrıları savaşa ikna edememiştir. Bu savaşçı yetiştirilmiş 300 asker, şartların zorluğuna rağmen ve ölmek pahasına Thermopylae’de Perslilerle savaşmaya hazırdır. Öte yandan konsey savaşmama kararı alarak bir hata yapar. Bu durumun da üstesinden gelip ordunun savaşa gitmesini beklemeleri gerekecektir.

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