Dünyaca Ünlü Türk Ressamlar ve Eserleri!

Bugün sizlere dünyaca ünlü Türk ressamlar ve eserlerinden bahsedeceğiz, Dünyada olduğu gibi Türk kültüründe de ressamlığa önem verilmiştir. Bunun sonucunda bir çok sanatçımızdan muhteşem eserler çıkmıştır. Şimdi gelelim Türk ressamların çizdiği eserler nelerdir;

Osman Hamdi Bey

Dünyaca ünlü Türk ressamlarını derlediğimiz yazımızın ilk sırasında Kurbağa Terbiyecisi tablosuyla ün salan Osman Hamdi Bey yer alıyor.

Şeker Ahmet Paşa

Şeker Ahmet Paşa Türk resminin en önemli isimlerinden biridir. Paris’te Louvre Müzesi’ne hayatta iken resmi kabul edilen ilk Türk ressamıdır.

Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza, Türk resminde manzara resmi yapan ilk ressamlardan biridir. İzlenimci bir ressamdır.

Hüseyin Zekai Paşa

Hüseyin Zekai Paşa, Avrupa’da resim öğrenimi görmemesine karşın, orada öğrenim görmüş ressamdır.

Sami Yetik

1914 Kuşağı’nın asker temsilcisi olan Sami Yetik, Türk resim sanatı içinde önemli bir yere sahiptir.

İbrahim Çallı

Çallı, resim alanında Batı anlayışına yönelik bir sürece girilmesinde öncü isimlerden biri olmuştur.

Namık İsmail

Namık İsmail bu yapıtında Batılı kıyafetler giyen seçkin bir Osmanlı kadınını tasvir etmiştir.

Nurullah Berk

Türkiye’ de geometrik-figüratif yapımcılığın ilk temsilcilerinden biridir. Eserlerinde kübizm etkilenmeleri de mevcuttur.

Nuri İyem

Üç Güzeller teması, Yunan ve Roma mitolojisinde karşımıza çıkar. Bu üç tanrıça, Neşe, Görkem, Övünç adlarıyla; güzellik, doğa, cazibe, yaratıcılık ve doğurganlığı temsil eder.

Ayrıca bkz: Dünyaca Ünlü Ressamlar ve Sanat Eserleri