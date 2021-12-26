Dünyada Asgari Ücret Sıralaması 2022

Bugün sizlere Dünyada asgari ücret sıralaması hakkında bilgi vereceğiz. Günümüzde artık hemen hemen herkes asgari ücretle çalışmakta. Asgari ücret nedir;

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında kayıtlı işçilerin yüzde 42’si asgari ücretle çalışıyor.

Bu konudaki son bilgiler 2014 yılına aitti. Euronews‘in ulaştığı güncel verilere göre, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında açık ara en fazla asgari ücretle çalışan oranı Türkiye’de bulunuyor.

Muhalefet milletvekillerinin asgari ücretle çalışanların sayısına dair verdiği çok sayıda soru önergesi cevapsız kalmıştı.

SGK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de çalışan kayıtlı işçi sayısı 15 milyon 203 bin 423.

Bunların 6 milyon 390 bin 19’u ise asgari ücretle çalıştı. Bu da kayıtlı işçilerin yüzde 42’sinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor.

Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya’da uygulanıyor.

Yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı sıralaması ilk 20 ülke şöyle;

Avustralya: 28 bin 768 dolar

Lüksemburg: 27 bin 90 dolar

Yeni Zellanda: 25 bin 521 dolar

Monako: 23 bin 487 dolar

İrlanda: 21 bin 835 dolar

Birleşik Krallık: 21 bir 813 dolar

Hollanda: 21 bin 348 dolar

Belçika: 21 bin 141 dolar

Almanya: 20 bin 989 dolar

Fransa: 20 bin 272 dolar

San Marino: 20 bin 245 dolar

İsrail: 17 bin 667 dolar

Kanada: 17 bin 536 dolar

ABD: 15 bin 80 dolar

Japonya: 14 bin 111 dolar

Güney Kore: 13 bin 855 dolar

Andorra: 13 bin 796 dolar

İspanya: 11 bin 615 dolar

Bahamalar: 10 bin 920 dolar

Slovenya: 10 bin 890 dolar

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