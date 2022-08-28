Dünya’da Çıkan İlk Cep Telefonu ve Özellikleri!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile cep telefonları hayatımıza girdi. Hayatımızda bulunan cep telefonlarının önemini bilmeyen yoktur. Hayatımızı oldukça kolaylaştıran cep telefonlarının tabi ki bir geçmişi olacak şu an kullandığımız cep telefonları ilk zamanları bulunmuyordu. Bugün ki yazımızda sizlere Dünya’da çıkan ilk cep telefonu ve özelliklerinden bahsedeceğiz.
İlk çıkan cep telefonun özelliklerini hepimiz illa ki merak etmişizdir. Şu anki kullandığımız cep telefonlarına nazaran arasında doğal olarak dağlar kadar farklar bulunmakta. O zamanlar sadece iletişim amaçlı kullanılan telefonlar şu anda birden fazla görev icra etmekte. Gelelim piyasaya sürülen ilk cep telefonun özelliklerine bir göz atalım;
Motorola DynaTAC 8000X
Hayatımıza tam anlamıyla giren ilk cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X’dir. 1983 yılında piyasaya sürülen telefon her ne kadar cep telefonu kategorisinde yer alsa da cebe sığacak kadar boyutta değildi. DynaTAC 8000X, 25 santimetre kalınlığında ve 800 grama yakın ağırlığı var. oldukça ağır bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.
Özelliklerine gelecek olursak o zamanın şartlarına bakılırsa pek bir özelliği bulunmamakta. Bilinen özellikleri şu şekilde;
- SIM kart boyutu: Mini Sim – Sıradan
- Diğer: AMPS 800
- Pil: Ni-Cd
- Dahili Hafıza Kartı: Yok
- İşletim Sistemi: Vendor
- Dokunmatik Ekran: Yok
- Ağrılık: 800 Gram
Dünya’da Çıkan İlk Telefonlar
- Motorola DynaTAC 8000X
- Motorola MicroTAC 9800X
- Motorola International 3200
- Nokia 1011
- IBM Simon
- Motorola StarTac
- Nokia 8810
- Nokia 9000 Communicator
- Ericsson GH688
- Nokia 8210
- Nokia 7110
- Samsung Uproar
- Ericsson R380
- Nokia 3310
- iPhone