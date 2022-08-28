Dünya’da Çıkan İlk Cep Telefonu ve Özellikleri!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile cep telefonları hayatımıza girdi. Hayatımızda bulunan cep telefonlarının önemini bilmeyen yoktur. Hayatımızı oldukça kolaylaştıran cep telefonlarının tabi ki bir geçmişi olacak şu an kullandığımız cep telefonları ilk zamanları bulunmuyordu. Bugün ki yazımızda sizlere Dünya’da çıkan ilk cep telefonu ve özelliklerinden bahsedeceğiz.

İlk çıkan cep telefonun özelliklerini hepimiz illa ki merak etmişizdir. Şu anki kullandığımız cep telefonlarına nazaran arasında doğal olarak dağlar kadar farklar bulunmakta. O zamanlar sadece iletişim amaçlı kullanılan telefonlar şu anda birden fazla görev icra etmekte. Gelelim piyasaya sürülen ilk cep telefonun özelliklerine bir göz atalım;

Motorola DynaTAC 8000X

Hayatımıza tam anlamıyla giren ilk cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X’dir. 1983 yılında piyasaya sürülen telefon her ne kadar cep telefonu kategorisinde yer alsa da cebe sığacak kadar boyutta değildi. DynaTAC 8000X, 25 santimetre kalınlığında ve 800 grama yakın ağırlığı var. oldukça ağır bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Özelliklerine gelecek olursak o zamanın şartlarına bakılırsa pek bir özelliği bulunmamakta. Bilinen özellikleri şu şekilde;

SIM kart boyutu : Mini Sim – Sıradan

: Mini Sim – Sıradan Diğer: AMPS 800

AMPS 800 Pil: Ni-Cd

Ni-Cd Dahili Hafıza Kartı : Yok

: Yok İşletim Sistemi: Vendor

Vendor Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Ağrılık: 800 Gram

Dünya’da Çıkan İlk Telefonlar

Motorola DynaTAC 8000X

Motorola MicroTAC 9800X

Motorola International 3200

Nokia 1011

IBM Simon

Motorola StarTac

Nokia 8810

Nokia 9000 Communicator

Ericsson GH688

Nokia 8210

Nokia 7110

Samsung Uproar

Ericsson R380

Nokia 3310

iPhone

Dünyanın En Kötü Telefonları