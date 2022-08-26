dünyanın en kötü telefonları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yenilik bizlere sunuluyor. Bunlardan belki de den yaygın olarak kullandığımız telefonlardır. Her yıl yeni birçok akıllı telefon çıkmasına rağmen, bazı dönemlerde bu telefonlar beklentinin altında kalmıştır. Bugünkü yazımızda sizlere dünyanın en kötü akıllı telefonları hakkında bilgi vereceğiz.

Teknoloji alanında dünya üzerinde birçok dev şirket bulunuyor. Bu şirketler her yıl onlarca akıllı telefonu piyasaya sürüyor. Bu telefonlar hemen hemen her ekonomik düzeyde olan kişilere uygun bir biçimde satışa çıkıyor. Kimisi kamerası kimisi ise teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bunlardan bazıları popüler olurken, bazıları da yok olup gidebiliyor.

Eskiden teknoloji yeni telefon alanında çalışmalar yaparken telefonların özellikle çok vaat vermiyordu. Ancak markanın beklentisi ve yapılan reklamlar, ürünün beklentisini bir anda maksimum yaptırdı. Bu ürün piyasaya çıktığında ise markalar acı gerçekle karşılaştı. Bu telefonlar zamanında büyük bir beklentiyle beraber raflarda yerini almış ancak kullanıcılar tarafından geçer not alamamıştır.

Nokia 7280

Modu Phone

Samsung Gusto

Pantech C300

Firefly

LG Migo

LG Voyager

Motorola ROKR

Motorola Flipout

LG Double Play

Motorola Kin

HTC Windows 8

Cricket MSGM8

Cricket MSGM8

LG Extravert

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Pantech Ease

Nokia N-Gage

Nokia 8800

Telstra TicTalk

Sagem my411x

LG Chocolate BL40

Motorola Razr2 V9 Ferrari Special Edition

Mobiles2go i-Kids

Siemens Xelibri

BlackBerry Storm

Listede yer alan telefonlar çıkış zamanı büyük beklentiyi kullanıcılara sunmuş ancak hem teknik hem de dizayn açısından bekleneni verememiştir. Listede yer alan markalardan büyük kısmı bu üründen sonraki modellerinde düzenlemeye giderken, bazıları ise iflas bayrağını çekmiştir.

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