dünyanın en kötü telefonları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yenilik bizlere sunuluyor. Bunlardan belki de den yaygın olarak kullandığımız telefonlardır. Her yıl yeni birçok akıllı telefon çıkmasına rağmen, bazı dönemlerde bu telefonlar beklentinin altında kalmıştır. Bugünkü yazımızda sizlere dünyanın en kötü akıllı telefonları hakkında bilgi vereceğiz.
Teknoloji alanında dünya üzerinde birçok dev şirket bulunuyor. Bu şirketler her yıl onlarca akıllı telefonu piyasaya sürüyor. Bu telefonlar hemen hemen her ekonomik düzeyde olan kişilere uygun bir biçimde satışa çıkıyor. Kimisi kamerası kimisi ise teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bunlardan bazıları popüler olurken, bazıları da yok olup gidebiliyor.
Eskiden teknoloji yeni telefon alanında çalışmalar yaparken telefonların özellikle çok vaat vermiyordu. Ancak markanın beklentisi ve yapılan reklamlar, ürünün beklentisini bir anda maksimum yaptırdı. Bu ürün piyasaya çıktığında ise markalar acı gerçekle karşılaştı. Bu telefonlar zamanında büyük bir beklentiyle beraber raflarda yerini almış ancak kullanıcılar tarafından geçer not alamamıştır.
- Nokia 7280
- Modu Phone
- Samsung Gusto
- Pantech C300
- Firefly
- LG Migo
- LG Voyager
- Motorola ROKR
- Motorola Flipout
- LG Double Play
- Motorola Kin
- HTC Windows 8
- Cricket MSGM8
- Cricket MSGM8
- LG Extravert
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- Pantech Ease
- Nokia N-Gage
- Nokia 8800
- Telstra TicTalk
- Sagem my411x
- LG Chocolate BL40
- Motorola Razr2 V9 Ferrari Special Edition
- Mobiles2go i-Kids
- Siemens Xelibri
- BlackBerry Storm
Listede yer alan telefonlar çıkış zamanı büyük beklentiyi kullanıcılara sunmuş ancak hem teknik hem de dizayn açısından bekleneni verememiştir. Listede yer alan markalardan büyük kısmı bu üründen sonraki modellerinde düzenlemeye giderken, bazıları ise iflas bayrağını çekmiştir.
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