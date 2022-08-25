Teşhir Ürünü Ne Demek? Alınır Mı?

Günümüzde insanlar her ne kadar internet üzerinden alışveriş yapsa da, halen mağazalara gidip alışveriş yapanlar mevcut. Mağaza da yani yüz yüze alışverişte aşina olduğumuz bir kelime olan Teşhir, insanların hakkında tam bir bilgiye sahip olamadığı bir durumdur. Bugünkü yazımızda sizlere teşhir ürünü ne demek ve alınır mı gibi sorularının cevaplarını vereceğiz.

Teşhir kelimesi, anlam bakımından sergilemek ve göstermek anlamında kullanılır. Alışverişte de aynı anlamda karşımıza çıkar. Teşhir ürünü, mağaza da gördüğümüz mankenlerin üzerinde duran veya vitrinde duran ürünler için kullanılır. Teşhir ürününün hemen hemen her türlü satış yapan mağazada görmemiz yüksek ihtimaldir.

Birçok farklı ürünün teşhir şekli vardır. Teşhir ürünlerine örnek verecek olursak, akıllı telefon, tablet, buzdolabı, perde, tül, kıyafet, mobilya ve çamaşır makinesi olabilir. Bu ürünleri alırken özellikle teknolojik aletleri sormanız gereken birçok soru vardır. Yine diğer ürünleri alırken de deforme olmuş mu veya yırtık mı gibi soruların cevaplarını aldıktan sonra satın almanızı tavsiye ederiz.

Tüketici olarak teşhir ürünü alırken sormanız gereken sorular şu şekilde;

Ürün tüm aksesuarlarıyla birlikte mi geliyor?

Ürün iyi durumda mı?

Ürün daha önce iade edilmiş mi?

Teşhir ürünü olması fiyatını gerçekten düşürmüş mü?

Teşhir ürünü almaya değer mi?

Teşhir ürünü alırken ilk dikkat etmeniz gereken aksesuarları beraberinde geliyor mu olmalıdır. Burada aksesuardan kastımız, kutunun içinden çıkacak olan cihazın çalışmasına yardımcı olacak parçalardır. Örnek verecek olursak, akıllı telefon aldınız ve aksesuar olarak kutu içinde şarj cihazı, kulaklık ve belgeler var mı kontrol edilmelidir.

Bir başka dikkat etmeniz gereken konu ise, ürünün durumudur. Ürün her ne kadar mağaza içinde teşhirde olsa da, istemeden de olsa zarara uğrayabilir. Teşhir ürünü almadan önce durumuna iyice bakmak lazım. Özellikle işlevlerinde bir eksiklik var mı veya parçaları tam mı bu soruların cevabını iyice araştırmak gerekiyor.

Teşhir ürünleri mağazadan sıfır olarak vitrinde olabileceği gibi iade edilmiş ürünlerde teşhir edilmiş olabilir. Bu yüzden teşhir ürünü almak istiyorsanız, iade edilip edilmediğine bakmanız gerekiyor. Her ne kadar teşhir ürünü olsa da, kullanıcının iade ettiği bir ürün, bazı sorunları beraberinde getirebilir. İade olduğunu biliyorsanız, mağazada ürün hakkında detaylı bir araştırma yapmanızı öneririz.

Teşhir ürünleri vitrinde ve manken üzerinde sergilendiği için zamanla belli deformasyona uğrar. Örneğin, teşhir ürünü mobilya alacaksınız normal fiyattan düşük olabilir. Bunun sebebi vitrinde kalması ve diğer kullanıcıların denemesi sonuca oluşan hasarlardır. Her ne kadar hasarsız ve deforme olmamış olsa da, vitrinde olduğu andan itibaren fiyatında düşüş olacaktır.

Gelelim aklınızda büyük bir yer tutan teşhir ürünü alınır mı sorusunun cevabına. Eğer teşhir ürünü alma gibi bir fikriniz varsa, yukarıda listede yer alan sorulara kesinlikle cevap bulmanız gerekiyor. Özellikle kullanım durumu ve hasarlarını iyice göz önüne almalı ve sıfır fiyatı ile arasındaki farkı göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Eğer sağlam ve uygun fiyatlı bir teşhir ürünü bulursanız, kesinlikle değerlendirmenizi öneririz.

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