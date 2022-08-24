Türkiye’deki En İyi ve Hızlı İnternet Sağlayıcıları!

Günümüzde internetin önemini anlatmakla bitmez, özellikle son 15 yıldır internet ile iç içe yaşar duruma geldik. Günlük rutin işlerimizi bile internet sayesinde çok kısa bir sürede halletme imkanına sahibiz. Bugün ki yazımızda sizlere Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları hakkında bilgi vereceğiz.

Kullandığımız internetlerin bizlere aktarılmasını sağlayan internet sağlayıcıları bulunmakta. Bu sağlayıcılar arasında tabi ki farklar olabiliyor. Farklar arasında hız kalitesi en ön plana çıkmakta gelelim Türkiye’deki internet sağlayıcıları ne kadar hızda hizmet ediyor.

Türk Telekom

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Türk Telekom 21,61 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Vodafone

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Vodafone 24,25 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Turkcell

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Turkcell 35,30 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Türksat Kablo

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Türksat Kablo 39,80 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

TurkNet

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan 49,46 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Olan Ülkeler

Singapur (192,17 Mbps)

Şili (187,50 Mbps)

Tayland (175,93 Mbps)

Hong Kong (168,66 Mbps)

Monako (165,47 Mbps)

Danimarka (156,04 Mbps)

Çin (153,33 Mbps)

ABD (136,53 Mbps)

İspanya (130,86 Mbps)

Makao (126,42 Mbps)

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