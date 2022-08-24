Ana SayfaİpucuTürkiye'deki En İyi ve Hızlı İnternet Sağlayıcıları!

Türkiye’deki En İyi ve Hızlı İnternet Sağlayıcıları!

Günlük rutin işlerimizi bile internet sayesinde çok kısa bir sürede halletme imkanına sahibiz. Bugün ki yazımızda sizlere Türkiye'deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları hakkında bilgi vereceğiz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 3 dk.
türkiye'deki internet sağlayıcıları

En Sevilen ve En Çok İndirilen Minecraft Sunucuları

Çıktığı ilk andan bu yana büyük bir beğeni ile karşılaşan Minecraft, günümüzde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bugün sizlere Minecraft dünyasında en sevilen ve en...

Günümüzde internetin önemini anlatmakla bitmez, özellikle son 15 yıldır internet ile iç içe yaşar duruma geldik. Günlük rutin işlerimizi bile internet sayesinde çok kısa bir sürede halletme imkanına sahibiz. Bugün ki yazımızda sizlere Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları hakkında bilgi vereceğiz.

Kullandığımız internetlerin bizlere aktarılmasını sağlayan internet sağlayıcıları bulunmakta. Bu sağlayıcılar arasında tabi ki farklar olabiliyor. Farklar arasında hız kalitesi en ön plana çıkmakta gelelim Türkiye’deki internet sağlayıcıları ne kadar hızda hizmet ediyor.

Türk Telekom

türk telekom

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Türk Telekom 21,61 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Vodafone

vodafone

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Vodafone 24,25 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Turkcell

Turkcell

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Turkcell 35,30 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Türksat Kablo 

Türksat Kablo

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan Türksat Kablo 39,80 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

TurkNet 

TurkNet

Türkiye’deki en iyi ve hızlı internet sağlayıcıları arasında yerini alan 49,46 Mbps hız ile hizmet vermektedir.

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Olan Ülkeler

  • Singapur (192,17 Mbps)
  • Şili (187,50 Mbps)
  • Tayland (175,93 Mbps)
  • Hong Kong (168,66 Mbps)
  • Monako (165,47 Mbps)
  • Danimarka (156,04 Mbps)
  • Çin (153,33 Mbps)
  • ABD (136,53 Mbps)
  • İspanya (130,86 Mbps)
  • Makao (126,42 Mbps)

Teknolojik Ürünlere İade Kısıtlaması Geldi!

-- Reklam --
Önceki İçerikDisney Plus’ta Bu Hafta Yeni Yayınlanan İçerikler (24 Ağustos)
Sonraki İçerikInstagram Aktiflik Kapatma Nasıl Yapılır?

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.