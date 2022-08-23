Teknolojik Ürünlere İade Kısıtlaması Geldi!

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ile birlikte teknoloji severleri oldukça fazla ilgilendiren bir karar çıktı. Kullanıcılar artık akıllı saat, telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri iade edemeyecek.

Yönetmelikte yapılan köklü değişiklikler ile birlikte tüketicilere tanınan haklarda bazı değişimler yaşandı. Bunun sonucunda artık satın aldığınız teknolojik ürünler keyfi olarak iade edilemeyecek. Kısaca açıklayacak olursak akıllı saat, telefon, tablet, bilgisayar veya drone vb. ürünleri satın alan bir tüketici bu cihazı iade edemeyecek.

Bunun yanında kullandıktan veya, satın aldığınız ürün sıfır olsa ve ambalajı dahi açılmamış olsa bile iade edilemeyecek. Zira tüketicinin keyfi olarak cayma hakkını kullandığı durumlar kategorisinden sayılacak. Fakat bazı değişken durumlar da olabiliyor.

Eğer satın aldığınız ürün sorunlu bir mal ise iade edebileceksiniz. Fakat bu durumda da satın alan kişinin iade sürecindeki kargo ücretinin tamamını karşılaması gerekecek. Ayrıca iade ve değişim sürecinde tüketicinin ürünü kargoya verme süresi 14 güne çıkartıldığı bilgiler arasında.

Bir diğer yapılan değişiklik ise, kredi kartı ile alışveriş yapan müşteri eğer taksit seçeneğini kullanarak bir ürün aldıysa, iade etmesi durumunda artık tüm ücreti banka tarafından tek çekim olarak yatıracak.

Düzenlemede yer alan bankalara ilişkin bölümün 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olup yürürlüğe girmesi bekleniyor. Fakat tüketicilerin cayma hakkı, yani ürünü iade etmesine dair karar ise 1 Ekim 2022’den itibaren yürürlükte olacak.

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