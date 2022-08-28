Dünyadaki En İyi Üniversiteler Sıralaması

Eğitim hayatının en önemli bir kurumu olan üniversiteler, hayatımızda büyük bir role sahip. Özellikle iyi bir üniversitede eğitim almak, başta iş kariyerinde daha sonra da temel yaşamımızda büyük bir öneme sahip. Bugünkü yazımızda sizlere dünyanın en iyi üniversiteleri hakkında bilgi vereceğiz.

Dünya genelinde üniversitelere bakış açısı ile bizim ülkemizdeki üniversitelere bakış açısı oldukça farklıdır. Ülkemizde üniversiteler, iş alanında bir kariyer yapmak için önemli olarak görülürken, yabancı ülkelerde üniversiteler sosyal ve toplumsal benliğin tamamlanması olarak görülür. Özellikle üniversitelerde insanlar kendini tanır ve sonraki hayatındaki sorumlulukları konusunda kendisini geleceğe hazırlar.

Dünya üzerinde her yıl düzenli olarak en iyi üniversiteler hakkında çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda üniversiteler sosyal ortamı, öğretim kadrosu, çevresel faktörleri ve finansal sektörler etkili oluyor. Round University Ranking tarafından yapılan araştırmalarla, dünyanın en iyi üniversiteleri listelendi. Liste içerisinde toplamda 1032 farklı üniversite yer alıyor.

Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD

Harvard Üniversitesi – ABD

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – ABD

Stanford Üniversitesi – ABD

Karolinska Enstitüsü – İsveç

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre

Kolombiya Üniversitesi – ABD

Imperial College London – Birleşik Krallık

Chicago Üniversitesi – ABD

Johns Hopkins Üniversitesi – ABD

Türkiye’nin En İyi 10 Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 336.

Koç Üniversitesi – 362.

İstanbul Teknik Üniversitesi – 384.

Sabancı Üniversitesi – 434.

Boğaziçi Üniversitesi – 437.

Bilkent Üniversitesi – 485.

Ankara Üniversitesi – 527.

Hacettepe Üniversitesi – 549.

İstanbul Üniversitesi – 555.

Gazi Üniversitesi – 653.

Türkiye’de Öne Çıkan Diğer Üniversiteler

Ege Üniversitesi – 741.

Yıldız Teknik Üniversitesi – 742.

Dokuz Eylül Üniversitesi – 779.

Erciyes Üniversitesi – 808.

Marmara Üniversitesi – 877.

Türkiye’de en çok dikkat çeken ve listede en üst sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. 336. sırada yer alan ODTÜ, en başarı üniversite olmasına rağmen halen istenilen başarıyı sunamadı. Ülkemizde üniversitelerin başarı sırasının yükselmesi tahmin ediliyor ve bunun için ciddi bir altyapı çalışması devam ediyor. Umarız ki en kısa zamanda ülkemizde yer alan üniversiteler, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerini alır.

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