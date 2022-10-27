Dünyanın En Hızlı Şarj Edilen Akıllı Telefonu! Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Tanıtıldı!

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan Xiaomi, dünyanın en kısa sürede şarjının tamamını dolduran modeli Redmi Note 12 Explorer’ı tanıttı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok akıllı telefon markası onlarca telefon piyasaya çıkıyor. Bunlardan bazı akıllı telefonlar, ayırt edici özellikleri ile beraber diğerlerinden farklı oluyor. Xioami’de yeni bir ilke imza attı. Şarj konusunda son zamanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Xiaomi, dünyanın en kısa sürede şarjını tamamlayan akıllı telefonu Redmi Note 12 Explorer modelini teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

Xiaomi, ülkemiz başta olmak üzere batarya ömrü ile beraber diğer telefonlardan kendisini ayırıyor. Bu yüzden ülkemizde de oldukça fazla bir kullanıcı sayısına sahip. Geçtiğimiz gün yıl tanıtılan iQQO 10 Pro, dünyanın en hızlı şarj olan telefonu unvanını taşıyordu ancak Redmi Note 12 Explorer ile beraber tahtından inmiş oldu.

Redmi Note 12 Explorer, 210 W bir hızlı şarj desteğine sahip 4300 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Bu hızlı şarj desteği kullanıcılara 9 dakikada %100 batarya dolumu sunacak. Gerçekten de değerlere bakıldığı zaman bu rakamlar muazzam olarak görülüyor. Özellikle zamanın daha kıymetli olduğu bu zamanlarda böyle bir teknolojiye ilgi büyük olacağa benziyor.

Ayrıca FHD+ bir ekrana sahip olan cihazın, 120 hz ekran tazeleme hızı bulunuyor. Bununla beraber 200 Megapiksel ana arka kameraya sahip olan cihazda, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel yardımcı iki kamera daha bulunuyor. 27 Ekim tarihi ile beraber tanıtılan Xiaomi Redmi Note 12 Explorer, Kasım ayında satışa çıkacak. Şu an için hangi fiyat aralığı arasında yer alacağı konusunda bir bilgi yer almıyor.

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