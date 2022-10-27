Huawei Pocket S, Şimdiden Ön Satışa Çıktı!

Huawei Pocket S kapaklı telefon, 2 Kasım’da resmen satışa çıkacak. Lansman öncesinde cihaz şimdi JD, Suning ve diğer Çinli perakendeci sitelerinde ön siparişe hazır. Aralık 2021’de duyurulan Huawei P50 Pocket‘ten sonra markanın katlanabilir ekranlı ikinci kapaklı telefonu olacak.

Raporlar, Pocket S’nin 120Hz yenileme hızı sunan katlanabilir bir OLED ekrana sahip olacağını ve HarmonyOS 3 ile çalışacağını iddia ediyor. Cihazın, daha iyi çekimler yapılmasına yardımcı olacak Huawei’nin kendi XMAGE görüntü işleme teknolojisine sahip olması muhtemel.

Markanın yayınladığı resmi tanıtım videosu, Huawei P50 Pocket S’nin tasarımını göstermiyor. Ancak cihazın siyah, mavi, pembe, beyaz, yeşil ve sarı olmak üzere altı renkle satışa çıkacağını doğruluyor.

Huawei P50 Pocket S’nin ikincil bir ekrana sahip olmayacağı tahmin ediliyor. Cihazın 120Hz OLED katlanabilir ekran, HarmonyOS 3 ve şirketin XMAGE görüntü işleme teknolojisi ile geleceği tahmin ediliyor.