Bugün sizlere Dünyanın en pahalı mouse’ları hangileridir inceledik. İlk olarak 1964 yılında Douglas Engelbart tarafından icat edilen Mouse (Fare), genellikle avuç içinde tutulan ve bilgisayar ekranındaki imlecin hareketlerini kontrol etmemizi sağlayan bir bilgi giriş aygıtıdır. Mouseların üzerinde bir veya daha fazla sayıda tuş ve tekerlek bulunabilir. Mouse üzerinde bulunan bu tuşlar sayesinde farklı işlemler yapılabilmektedir.

Dünyanın En Pahalı Mouse’ları

10- Ferrari Timsah Derisi Altın Mouse

Listemizin en ucuz faresi, MJ Art Studio tarafından tasarlanmış olan ve Ferrari Timsah Derisi Altın Mouse olarak bilinen 17.258 dolar değerindeki bilgisayar faresidir. Zaten mouse’nin isminden de anlayacağınız gibi, timsah derisiyle kaplanmış olan bu ürünün üzerinde 18 ayar altın ve değerli mavi elmaslar yer almaktadır.

9- MJ Piton Derisi Mouse

Listemizin 9. sırasında yine MJ Art Studio tarafından tasarlanmış deri ve altın kaplamalı bir mouse bulunuyor. Ancak, yukarıdaki mousenin aksine, bu mousede kullanılan deri timsah değil de piton derisi olarak tasarlanmıştır. İlaveten, mouse kaydırma tuşunun iki tarafında altından yapılma göz alıcı detaylara yer verilmiştir. Ayrıca 17.840 dolar değerinde olan bu mousenin samur kürkünden yapılmış bir de saklama kutusu bulunuyor.

8- Gigabyte Bling-Bling GM-M7800S Wireless Mouse

Listemizin 8. sırasında 18.510 dolar fiyatıyla Gigabyte tarafından tasarlanmış M7800S modeli yer alıyor. Bu mouse 2 tonda üretilmiş ayrıcalıklı bir deri ile kaplanmıştır. Ayrıca mousenin üzerinde altın detaylara ve swarovski taşlara da yer verilmiştir. Tüm bu özelliklerine ek olarak, bu mouse Gigabyte’nin hassas lazer izleme sisteminin yanı sıra; güvenilir 2.4 GHz kablosuz iletişim teknolojisi ile donatılmıştır. Bu özellikleri M7800S modelini, oldukça kullanışlı hale getirmiştir.

7- Metal Altın Sun Mouse (MJ777)

Yine bir MJ Art Studio tasarımı daha. Başarılı firmanın bu ürünü ise 19.720 dolar değerinde olan metal, altın bir mouse’dir. Tıpkı güneş gibi yuvarlak bir görünüme sahip olan ürünün gövdesi saf altından yapılmıştır. İlaveten, resimde de gördüğümüz gibi bu göz alıcı mouse, bir bilgisayar donanımından daha çok, değerli bir mücevher gibi durmaktadır.

6- Logitech Air 3D Lazer Mouse

Listemizin bir diğer sırasında yine oldukça etkileyici bir ürün olan Logitech Air 3D Lazer Mouse bulunuyor. Altın bir gövdeye sahip olan bu mouse’nin ayrıca elmas bir yüzüğü ve değerli materyallerle yapılmış bir mikro USB flash sürücüsü bulunuyor. Sonuçta, ürünün resminde de gördüğünüz gibi, masanızda böyle bir mouse’ye sahip olmak hiç şüphesiz gösterişli bir ayrıcalık olacaktır.

5- Beyaz Altın USB Mouse

Aslında şimdi sunacağımız mouse, bir zamanlar dünyanın en pahalı faresi olarak anılmaktaydı. Ancak gördüğünüz gibi şu an karşımıza listemizin 5. sırasında çıkıyor. 18 ayar beyaz altından üretilmiş olan bu mousenin üzerinde tam 59 adet olağanüstü elmas yer almaktadır. Buna ek olarak içeriğinde paladyum alaşımı da kullanılmış olan mousenin çiçek şeklinde elmaslı ve dağınık yerleştirilmiş elmaslı olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunmaktadır. İlaveten, istediğiniz takdirde bu mouseyi kendinize özel olarak tasarlattırabilir ve isminizin baş harflerinin elmas taşlarla mouse üzerine yerleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

4- MJ Mavi Safir Mouse

Ürünün isminden de anlayacağınız gibi, yine bir MJ tasarımı olan bu mouse altın ile kaplanmış olup, üzeri ise mavi safirler ile donatılmıştır. 27.940 dolar olan fiyatıyla listemizin 4. sırasında yer alan bu mouse, sınırlı sayıda üretilen ayrıcalıklı farelerden bir tanesidir. Eğer, bu ürün tükenmeden satın almayı başarırsanız, mousenin yanında ayrıcalıklı bir saklama kabına da sahip olacaksınız.

3- Siyah Elmas Logitech Mouse

Hiç şüphesiz hem teknoloji severlere hem de mücevher tutkunlarına hitap edecek olan bu ürün, limitli sayıda üretilen ayrıcalıklı mouselerden. 31.840 dolar değerinde olan bu Logitech ürününün üzerinde ise nadir siyah elmaslar yer alıyor. Sonuçta, eğer hala tükenmemişse ve yeterince paranız varsa; siz de bu göz alıcı parçaya sahip olan isimlerden biri olabilirsiniz.

2- MJ Lüks VIP Mouse

Listemizin 2. sırasında yine bir MJ tasarımı olan 24.480 dolar değerindeki göz alıcı mouse bulunuyor. Avusturya’nın ışıltılı elmas taşlarlarıyla süslenmiş olan bu mouse, milyonerlerin masalarında bulundurmaları gereken harika bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

1- Külçe Altın Wireless Mouse

Listemizin 1. sırasına geldiğimizde, ilk sırayı gerçekten hak edecek kadar kusursuz bir tasarıma sahip külçe altın şeklinde üretilmiş mousenin aldığını görüyoruz. 36.835 dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı faresi olarak anılan bu ürün, 11 mm uzunluğunda tasarlanmış olup hem PC hem de MAC ile uyumlu olarak üretilmiştir.

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