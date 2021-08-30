Dünyanın İlk Dimensity 810 Destekli Telefonu Realme’den…

Realme bugün, dünyada bir ilk olan Dimensity 810 destekli bir akıllı telefonu yakında piyasaya süreceğini doğruladı. Teaser, tam lansman tarihi ve beklenen akıllı telefonun adı konusunda sessiz kaldı.

Ancak akıllı telefonun Realme 8s olacağına dair spekülasyonlar var. 64MP ana kameranın yanı sıra 90Hz yenileme hızıyla, 6,5 inç ekrana ve 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Dimensity 810 işlemciden bahsedecek olursak, Dimensity 820 yonga setinden biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz.

2.4GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A76 çekirdeğinden ve 2.0GHz‘de saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 8 çekirdeği bulunuyor. MediaTek, önceki nesle göre %20 performans artışı getirdiğini iddia ediyor. GPU, Mali-G57 MC2 olarak belirlendi.

Yonga seti 120Hz FHD+ ekranları, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 (2 şeritli) depolamayı ve 64MP’ye kadar kameraları destekliyor. Ayrıca Arcsoft ile işbirliği içinde AI-Bokeh ve AI-Color gibi üst düzey AI kamera özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim.

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