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Realme Narzo 50i Geliyor – İşte Detaylar

Kaynağımız Narzo 50i'nin 2 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi modellerle geleceğini açıkladı. Şirket, akıllı telefonu Mint Green ve Carbon Black adlı iki renkte satışa sunabilir. Telefonun diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

Ayşen Sıla

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Geçen hafta güvenilir bir kaynak, yeni nesil Realme Narzo 50A akıllı telefonun sızdırılmış bir görüntüsünü paylaştı. Şimdi ise Narzo 50i adlı başka bir telefonun detayları gün yüzüne çıktı.

Kaynağımız Narzo 50i’nin 2 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi modellerle geleceğini açıkladı. Şirket, akıllı telefonu Mint Green ve Carbon Black adlı iki renkte satışa sunabilir. Telefonun diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

Realme Narzo 50A’dan bahsedecek olursak bir su damlası çentikli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Eşsiz tasarımlı arka kısım, LED flaşlı ve parmak izi tarayıcılı üçlü kamera ünitesiyle görücüye çıkacak.

Cihazın alt kenarında 3,5 mm ses jakı, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu yer alıyor. Realme Narzo 50i’nin de benzer özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca bkz: Realme Narzo 50A, Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

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KaynakTwitter

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