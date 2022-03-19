DxOMark En İyi Kameraya Sahip Telefonu Açıkladı!

Günümüzde çıkan akıllı telefonları test ederek sınıflandıran DxOMark, en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonu açıkladı.

2022 yılıyla beraber birçok amiral gemisi model raflarda yerini aldı. Özellikle dev markalar bu yıl içerisinde büyük rekabete girdi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan birkaç yeni telefon modeliyle beraber rekabet yeniden alevlendi. Bu rekabetin son ateşlenmesini DxOMark’ın ortaya koyduğu raporlar sağladı.

Geçen sene piyasaya çıkan ve uzun süredir zirvede yer alan Huawei P50 Pro, Honor Magic 4 Ultimate’nin tanıtılmasıyla zirveden ayrıldı. Huawei P50 Pro, 144 puan alarak zirvede yer alıyordu. Uzun sürenin ardından Honor Magic 4 Ultimate 146 puan alarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Kısa bir süre geçmesine rağmen Honor Magic 4 Ultimate’nin popülerliği artıyor. Özellikle günümüzde akıllı telefonların kamera yarışına girdiği şu dönemde, Honor büyük bir adım attı.

Şu ana kadar açıklanan telefonlar ve piyasada olan telefonlara bakıldığı zaman Honor Magic 4 Ultimate, uzun bir süre zirvede yer alacağa benziyor.

Honor Magic 4 Ultimate Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri