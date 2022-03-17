Honor Magic 4 Ultimate Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor Magic 4 serisi, Şubat ayında küresel pazar için duyuruldu. Honor Magic 4 serisine yeni bir model daha eklendi. Yeni Honor Magic 4 Ultimate, şık bir tasarım ve güçlü özellikler vaat ediyor.

Honor Magic 4 Ultimate

Bu telefon, kamera donanımını yükselterek Magic 4 Pro’yu temel alıyor. Ultimate modelinde ana olarak devasa bir 1/1.12 inç sensör var. Ancak çözünürlüğü 50 MP. Daha büyük 1,4 µm piksellergelişmiş bir lensle geliyor. Nitelim f/1,6 diyafram açıklığına sahip bir 8P tasarımı benimsiyor. Lens ayrıca merkezde (+%37) ve kenarlarda (+%30) daha keskin.

Honor, Ultimate sürümü çok çok iyi olduğunu ve 1 inç sensörlü ve f/1.8 lensli kameralarla rekabet edebileceğini söylüyor. DXOMark, telefonu test etti ve Magic 4 Ultimate önceki lider Huawei P50 Pro‘yu 2 puan geride bırakarak 146 puan kazandı.

Ultra geniş açılı kamera aynı zamanda yeni, daha büyük; daha keskin 1/2 inç 64 MP sensörle (1/2.5″ 50 MP’den yukarı) güç alıyor, lens 126 dereceyle biraz daha geniş (122°’den yukarı). Bu 7P lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve ayrıca özel kaplamalar vaat ediyor. Ayrıca, Honor Magic V ile ilk kez sahneye çıkan 50 MP spektrumlu yeni bir kamera da var.

Kamera donanımının geri kalanı; OIS’li (3,5x optik büyütme) 90 mm lensli 64 MP telefoto kamera (1/2” sensör) dahil olmak üzere çoğunlukla değişmedi. Ardından, 8×8 dToF sensörü ve ortam ışığının renk sıcaklığını ve yapay aydınlatmadan kaynaklanan; herhangi bir titremeyi algılayan 8 kanallı bir sensör var. Selfie kamerası aynı 12 MP sensörü ve 100° geniş lensi kullanıyor; yanında yüz tanıma için bir 3D derinlik sensörü var.

Diğer Özellikler

Kameralar, bu telefon için özel bir görüntü işlemcisiyle geliyor. Watt başına 13.4 TOPS güç verimliliği ile 28.8 TOPS tepe performansı var. Kameradan gelen görüntüleri kanal başına 20 bit olarak işliyor ve canlı önizleme ile 4K gece modu vaat ediyor.

Telefon 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile geliyor; Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip. Telefonda Magic UI 6.0 ile Android 12 işletim sistemi var. Ekran 6.81 inç LTPO OLED panelden oluşuyor.

1.312 x 2.848 piksel çözünürlüğe sahip ve 1.920 Hz’de yüksek frekanslı PWM karartma özelliğiyle geliyor. LTPO sayesinde yenileme hızı 120 Hz ile sadece 1 Hz arasında değişiyor. Ekran ayrıca DXOMark testine tabi oldu ve 95 puan alarak iPhone 13 Pro Max ve Pro’nun (sırasıyla 99 ve 98 puanla) arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Pil kapasitesi 4.600 mAh ve 100W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarj ise 50W ile sınırlı. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip telefon; 1260 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

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