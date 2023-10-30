Steam Çığlık Festivali 2023 kapsamında indirime giren Dying Light serisi aynı anda Epic Games’te de indirimde. Üstelik Epic Games’in indirimi daha cazip seviyede. Buna rağmen Steam’den vazgeçmeyen pek çok oyuncu da mevcut elbette. Dying Light 1 ve 2 paketi Steam’de 1402 TL’den yüzde 64 indirimle 506,34 TL’ye düştü. Aynı paket Epic Games’te de 191,76 TL’den satışta.

Dying Light 1 ve 2 Paketi Steam’de 500, Epic Games de 190 TL

Cadılar Bayramı hasebiyle oyun platformları pek çok oyunda indirime gitti. Özellikle korku, hayatta kalma ve macera türlerindeki yapımlar indirime giren oyunların başında geliyor. Dying Light serisi de; hayatta kalma korku oyunu olduğu için bu indirimlerden nasibini aldı. Serinin 2 oyununu da bünyesinde barındıran paketin fiyatı, Steam’de 1402 liradan 506 liraya düşürüldü.

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Steam ile büyük bir rekabet içerisinde olan Epic Games ise söz konusu iki oyunun yer aldığı paket fiyatını çok daha cazip bir seviyeye çekerek 192 liranın da altına satmaya başladı. Dövüş oyunu, nişancı oyunu ve hayatta kalma / korku oyunu severler için Dying Light 1 ve 2’yi içeren oyun paketi tercih edilen platform üzerinden bu fiyatlara alınabilir.

Dying Light Serisi Oyuncu Yorumları Nasıl, Alınır Mı?

Dying Light serisi 2015 yılında Nintendo Switch, PlayStation 4, ve PC için yayınlandı. Akabinde PlayStation 5 için de gelen oyun çok beğenilmesinin üzerine devam serisi yapıldı. Dying Light 2 aynı oyun şirketi tarafından geliştirilerek 2022 yılında piyasaya sürüldü. Dying Light 1 Steam üzerinden bugüne değin 300 bine yakın inceleme aldı. Bu inceleme ve yorumlarda “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan yapımın 2ncisi ise 100 bini aşkın geri bildirimde “çoğunlukla olumlu” ortalamaya sahip oldu.

2 oyun da gamerlar tarafından beğenilse de, serinin ilk oyununun daha fazla beğeni ve rağbet gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Seri hakkında oyunculardan bazılarının görüşlerine yer vermek gerekirse:

“Dying Light 1 çok başarılı. Fakat 2 tam olarak öyle değil. Bazı noktalarında ciddi kırılmalar var. 1’i bitirip 2’ye geçenler bunu çok iyi anlayacaktır. Örnek: Kanca kullanımı…”

“Serinin ilk oyunu zaten bu parayı eder, 2ncisi de bedavaya gelmiş olur. Bu fiyata kaçmaz diye düşünüyorum.”

“Tavsiye edeceğim oyunlar arasında ilk 10’a rahat girer; özellikle serinin ilk oyunu. Hazır indirim dönemindeyken oynamamış olanlar mutlaka almalı.”