1995 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen dünyanın en büyük oyun fuarı E3, son yıllarda COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramıştı. E3’ten gelen ara verme haberleri bu kez kötü bir sürprizle zirveye ulaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre E3 iptal edildi. Ünlü oyun fuarı bundan böyle düzenlenmeyecek. Kararın alınmasında ekonomik gerekçeler ve dijitalleşmenin geldiği noktanın önemli olduğu ifade ediliyor.

Resmi Açıklama Geldi: E3 İptal, Artık Düzenlenmeyecek!

E3’ün resmi Twitter (X) hesabından yapılan açıklamada; “Her biri bir öncekinden daha büyük olan, yirmi yıldan uzun süredir devam eden E3’ün ardından, veda zamanı geldi. Anılar için teşekkürler” ifadelerine yer verildi. İşte o açıklamayı içeren üzücü paylaşım:

E3’ün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım, yalnızca Twitter (X) üzerinden dahi kısa sürede 25 milyondan fazla görüntülenme aldı. On bine yakın kişinin yorum yaptığı gönderinin altında oyun tutkunları üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan E3 platformunun başkanı ve CEO’su Stanley Pierre-Louis, masada E3 ile ilgili olarak birkaç seçenek bulunduğunu; bunlardan birinin organizasyonu satmak, bir diğerinin ise tamamen E3 markasını kapatmak olduğunu belirterek 2’sini de tercih etmediklerini ve süresiz olarak E3’ü iptal etmeye karar verdiklerini deklare etti.

E3 platformunun başkanı ve CEO’su Stanley Pierre-Louis’in E3 iptali hakkında yaptığı açıklama özetle şu şekilde:

“ABD ve küresel video oyun endüstrisi için merkezi vitrin görevi gören bir etkinliğe yirmi yılı aşkın bir süredir ev sahipliği yaptıktan sonra, Entertainment Software Association (ESA) E3’ü sona erdirmeye karar verdi. Böylesine sevilen bir etkinliğe veda etmek zor, biliyoruz. Bununla birlikte; oyun sektörünün hayranlara ve ortaklara ulaşmak için sahip olduğu yeni fırsatlar söz konusu. Bu fırsatlar dikkate alındığında yapılması gereken buydu.”

E3 Hakkında!

Electronic Entertainment Expo ya da kısaca E3, 1995 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak düzenlenen bir oyun fuarı konumundaydı. 30 yıla yaklaşan geçmişiyle ve katılımcı sayısı bakımından dünyanın en büyük oyun fuarı konumunda olan E3; 2019 yılı sonunda patlak veren korona virüs pandemisi sonrasında zor günler geçirmeye başlamıştı.

Pandemi koşullarında düzenlenemeyen ve gelirlerinde önemli seviyede kayıp yaşayan organizasyon; sektörün giderek dijitalleşmesi ve etkinliklerin de buraya kayması nedeniyle büyük darbe aldı. E3 platformunun başkanı ve CEO’su Stanley Pierre-Louis’in E3 iptali hakkında yaptığı konuşmada da belirttiği üzere; dijitalleşme, oyun sektörünün önünde etkinlikler ve fuarlar bazında da yeni ve farklı fırsatlar sunuyor.