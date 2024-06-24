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Games Sales Data (GSD) 2024’ün Mayıs ayına ilişkin video oyun satış rakamlarını açıkladı. 2024 Mayıs’ında 2023’ün aynı dönemine göre oyun satışlarında yüzde 17’lik gerileme kaydedildi. Söz konusu rakamlara büyük yayıncıların hem fiziki hem de dijital oyun satışları dahil edildi. EA FC 24 en çok satan oyunlar listesinin zirvesine oturdu. İşte detaylar…

EA FC 24 En Çok Satan Oyunlar Listesinin Zirvesine Oturdu!

2024 Mayıs ayında Türkiye ve Avrupa’da en çok satan video oyunları açıklandı. Games Sales Data verilerine göre en çok satan oyun EA FC 24 oldu. Toplam oyun satış rakamlarında geçtiğimiz yılında aynı dönemine göre yüzde 17’lik bir düşüş gözlendi ve video oyu satışı rakamı 11,6 milyon civarında gerçekleşti. Söz konusu rakam; hem fiziki hem de dijital video oyunları satışlarını içermektedir.

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EA Sports FC 24 kısa bir zaman içerisinde, 25 Haziran’da, Xbox Game Pass’e eklenecek. Zirvede yer almasının sebebi belki de bu sebep olabilir. Bunun yanı sıra en çok satan oyunlar listesinin ikinciliğinde ise bu tarz listelerin ilk üç oyunu arasında görmeye alışkın olduğumuz Grand Theft Auto 5 yer alıyor. Grand Theft Auto 5 serinin şimdilik en son yayınlanan oyunu ancak oyun severlerin bileceği üzere GTA 6 da heyecanla bekleniyor. Rockstar Games yapımı olan GTA serisi tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise EA’nın yayıncılığını yaptığı F1 23 yer alıyor. Codemasters tarafından geliştirilen bu oyun tanıtım dönemi satış rakamları selefinden çok daha az seviyelerde kaldı ve yaklaşık yüzde 35 seviyesinde daha az satış yaptı. En çok satanların dördüncü sırasında Ghost of Tsushima PC versiyonu olurken beşinci sırada ise en sevilen oyunlardan olan Paper Mario: The Thousand Year Door yer aldı.

2024 Mayıs Ayında Konsol Satışları Yüzde 40 Düştü

Paper Mario: The Thousand Year Door satış rakamı yalnızca fiziki satışları içermekte çünkü Nintendo dijital satış rakamlarını paylaşmıyor. Yani aslında Paper Mario satış rakamları yüksek ancak dijital satışlar bilinmediği için oyun 5. sırada görünüyor. 2024 Mayıs ayı Avrupa ve Türkiye bölgesinde en çok satılan 10 oyun listesi aşağıdaki gibidir:

EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 23 (Codemasters) Ghost of Tsushima: Director’s Cut (Sony) Paper Mario: The Thousand Year Door (Nintendo) Helldivers 2 (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Games Sales Data verilerinde yer aldığı üzere Avrupa piyasasında konsol satışları yüzde 40 geriledi. Yıllık bazda gerçekleşen bu gerileyiş neticesinde 311 bin adet konsol satıldığı açıklandı. Konsol satışı alanında en fazla düşüş yaşayan ise Nintendo Switch oldu. Nintendo Switch çıktığı günden bugüne dek 140 milyon adetten fazla sattı; kısa zaman içinde de yerini, uzun zamandır çıkışı beklenen Nintendo Switch 2’ye bırakması bekleniyor.