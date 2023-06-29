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EA Iron Man Oyunu Çıkarıyor!

Oyunun konusuna gelecek olursak konusunun daha tam belli olmadığını ifade ettiler. Fakat oyun içi mekaniklerinden biraz bahsettiler. Yeni çıkacak oyun tek oyunculu olacak ve üçüncü şahıs modun da olacak.

Mustafa

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EA Iron Man

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel bünyesinde birden fazla süper kahraman barındırmakta. Bu süper kahramanlar arasında en çok popüler olan Iron Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Iron Man oyunundan bahsedeceğiz.

Ünlü oyun geliştirici şirketi olan Electronic Arts, paylaştığı yeni duyuruda beraber çalıştığı Motive Studio ile Marvel Entertainment’ın ortaklığı ile yepyeni bir Iron Man oyununun çıkaracağını duyurdu.

Oyunun konusuna gelecek olursak konusunun daha tam belli olmadığını ifade ettiler. Fakat oyun içi mekaniklerinden biraz bahsettiler. Yeni çıkacak oyun tek oyunculu olacak ve üçüncü şahıs modun da olacak.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan şirket ekstra olarak 3 tane daha marvel oyununun da geleceğini açıkladı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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